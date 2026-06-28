ВСУ за сутки 64 раза атаковали Белгородскую область

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ за минувшие сутки 64 раза атаковали территорию Белгородской области.
- Один мирный житель погиб в Шебекинском округе, еще один получил ранение в Ракитянском округе.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. ВСУ за минувшие сутки 64 раза атаковали территорию Белгородской области, один мирный житель погиб, еще один ранен, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.
"За минувшие сутки ВСУ 64 раза атаковали территорию Белгородской области... К сожалению, в результате целенаправленной атаки в Шебекинском округе погиб мирный житель", - написал Шуваев в канале на платформе "Макс".
Он уточнил, что противник совершил четыре обстрела с применением артиллерии, 102 украинских беспилотника были сбиты и подавлены российскими военными.
"В Ракитянском округе получил ранение мирный житель. Он продолжает лечение амбулаторно", - добавил Шуваев.