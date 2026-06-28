ВСУ за сутки 64 раза атаковали Белгородскую область

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. ВСУ за минувшие сутки 64 раза атаковали территорию Белгородской области, один мирный житель погиб, еще один ранен, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

Он уточнил, что противник совершил четыре обстрела с применением артиллерии, 102 украинских беспилотника были сбиты и подавлены российскими военными.