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Бахрейн заявил об атаке беспилотниками со стороны Ирана - РИА Новости, 28.06.2026
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08:39 28.06.2026
Бахрейн заявил об атаке беспилотниками со стороны Ирана

Бахрейн заявил об атаке беспилотниками и ракетами со стороны Ирана

© AP Photo / Kamran JebreiliБахрейн
Бахрейн - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© AP Photo / Kamran Jebreili
Бахрейн. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министерство иностранных дел Бахрейна утверждает, что Иран атаковал королевство беспилотниками и ракетами.
  • МИД Бахрейна призвало Совет Безопасности ООН созвать экстренное заседание в связи с атаками.
ДОХА, 28 июн - РИА Новости. Министерство иностранных дел Бахрейна утверждает, что Иран атаковал королевство беспилотниками и ракетами, ведомство призвало к экстренному созыву СБ ООН в связи со сложившейся ситуацией.
"Министерство иностранных дел выражает решительное осуждение со стороны королевства Бахрейн в связи с возобновлением иранской агрессии против его территории, в частности, новыми атаками с применением баллистических ракет и беспилотников", - говорится в заявлении МИД для агентства новостей Бахрейна BNA.
Министерство призвало Совет Безопасности ООН созвать экстренное заседание, чтобы "выполнить свои обязательства по обеспечению реализации резолюции 2817".
В субботу Бахрейн также заявил, что был атакован беспилотниками со стороны Ирана.
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