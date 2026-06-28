В Херсонской области при ударе ВСУ сгорели 40 автобусов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Около 40 автобусов сгорели при ударе ВСУ по автобусному парку в Скадовске Херсонской области.
- Среди уничтоженных автобусов было 14 школьных.
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости. Около 40 автобусов сгорели при ударе ВСУ по автобусному парку в Скадовске Херсонской области, сообщил глава Скадовского муниципального округа Александр Дудка.
"Сегодня ВСУшники атаковали автобусный парк в городе Скадовске, сгорело практически 40 автобусов", - сообщил Дудка в своем Telegram-канале.
Беспилотники ВСУ нанесли удар по автобусному парку в Херсонской области, уничтожено в том числе 14 школьных автобусов, сообщил в воскресенье губернатор региона Владимир Сальдо.