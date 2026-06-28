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В Херсонской области при ударе ВСУ сгорели 40 автобусов - РИА Новости, 28.06.2026
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12:06 28.06.2026 (обновлено: 15:15 28.06.2026)
В Херсонской области при ударе ВСУ сгорели 40 автобусов

Удар ВСУ по Херсонской области уничтожил около 40 автобусов, включая 14 школьных

© Фото : Владимир Сальдо/TelegramПоследствия удара ВСУ по автобусному парку в Херсонской области
Последствия удара ВСУ по автобусному парку в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© Фото : Владимир Сальдо/Telegram
Последствия удара ВСУ по автобусному парку в Херсонской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Около 40 автобусов сгорели при ударе ВСУ по автобусному парку в Скадовске Херсонской области.
  • Среди уничтоженных автобусов было 14 школьных.
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости. Около 40 автобусов сгорели при ударе ВСУ по автобусному парку в Скадовске Херсонской области, сообщил глава Скадовского муниципального округа Александр Дудка.
"Сегодня ВСУшники атаковали автобусный парк в городе Скадовске, сгорело практически 40 автобусов", - сообщил Дудка в своем Telegram-канале.
Беспилотники ВСУ нанесли удар по автобусному парку в Херсонской области, уничтожено в том числе 14 школьных автобусов, сообщил в воскресенье губернатор региона Владимир Сальдо.
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