В Херсонской области при ударе ВСУ сгорели 40 автобусов

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости. Около 40 автобусов сгорели при ударе ВСУ по автобусному парку в Скадовске Херсонской области, сообщил глава Скадовского муниципального округа Александр Дудка.

Беспилотники ВСУ нанесли удар по автобусному парку в Херсонской области, уничтожено в том числе 14 школьных автобусов, сообщил в воскресенье губернатор региона Владимир Сальдо.