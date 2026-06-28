Сальдо заявил об увеличении числа атак ВСУ по гражданским объектам и людям

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Число атак ВСУ на гражданские объекты и мирных граждан возросло, заявил губернатор Херсонской области.
- Увеличивается число погонь за велосипедистами, мотоциклистами, гражданскими автомобилями, за скорой помощью, рассказал Владимир Сальдо.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил РИА Новости, что число атак ВСУ на гражданские объекты и мирных граждан возросло.
В воскресенье Сальдо сообщил, что беспилотники ВСУ нанесли удар по автобусному парку в Херсонской области, были уничтожены в том числе 14 школьных автобусов.
«
"Все эти атаки на гражданские объекты - не только на объекты, а на самих мирных граждан - увеличиваются. Увеличивается число погонь за велосипедистами, мотоциклистами, гражданскими автомобилями, за скорой помощью, атакуют рынки, где находятся гражданские люди", - сказал он, комментируя атаки ВСУ на гражданские объекты.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18