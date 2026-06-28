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Сальдо заявил об увеличении числа атак ВСУ по гражданским объектам и людям - РИА Новости, 28.06.2026
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15:40 28.06.2026 (обновлено: 15:47 28.06.2026)
Сальдо заявил об увеличении числа атак ВСУ по гражданским объектам и людям

РИА Новости: Сальдо заявил, что число атак ВСУ по мирным гражданам увеличилось

© Фото : Владимир Сальдо/TelegramПоследствия удара ВСУ по автобусному парку в Херсонской области
Последствия удара ВСУ по автобусному парку в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© Фото : Владимир Сальдо/Telegram
Последствия удара ВСУ по автобусному парку в Херсонской области. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Число атак ВСУ на гражданские объекты и мирных граждан возросло, заявил губернатор Херсонской области.
  • Увеличивается число погонь за велосипедистами, мотоциклистами, гражданскими автомобилями, за скорой помощью, рассказал Владимир Сальдо.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил РИА Новости, что число атак ВСУ на гражданские объекты и мирных граждан возросло.
В воскресенье Сальдо сообщил, что беспилотники ВСУ нанесли удар по автобусному парку в Херсонской области, были уничтожены в том числе 14 школьных автобусов.
«
"Все эти атаки на гражданские объекты - не только на объекты, а на самих мирных граждан - увеличиваются. Увеличивается число погонь за велосипедистами, мотоциклистами, гражданскими автомобилями, за скорой помощью, атакуют рынки, где находятся гражданские люди", - сказал он, комментируя атаки ВСУ на гражданские объекты.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская областьВооруженные силы УкраиныВладимир Сальдо
 
 
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