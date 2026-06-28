Сальдо заявил об увеличении числа атак ВСУ по гражданским объектам и людям

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"Все эти атаки на гражданские объекты - не только на объекты, а на самих мирных граждан - увеличиваются. Увеличивается число погонь за велосипедистами, мотоциклистами, гражданскими автомобилями, за скорой помощью, атакуют рынки, где находятся гражданские люди", - сказал он, комментируя атаки ВСУ на гражданские объекты.