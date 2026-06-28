Число госпитализированных с подозрением на сальмонеллез в Астрахани выросло

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Число госпитализированных с подозрением на сальмонеллез в Астрахани возросло до 29 человек.
- Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 июн - РИА Новости. Число госпитализированных с подозрением на сальмонеллез в Астрахани возросло до 29 человек, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.
По данным следствия, с 24 июня в больницу с сальмонеллезом стали обращаться жители, которые, предположительно, съели рыбные котлеты из одного из предприятий общепита в Астрахани. Одна женщина скончалась. Роспотребнадзор региона сообщал о 26 заболевших.
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"К настоящему времени 29 человек в больнице. Одна женщина ранее скончалась", - сказал собеседник агентства.
Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Прокуратура области поставила ход расследования дела на контроль.