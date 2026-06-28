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Роспотребнадзор локализует очаг сальмонеллеза в Астраханской области - РИА Новости, 28.06.2026
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14:07 28.06.2026 (обновлено: 14:25 28.06.2026)
Роспотребнадзор локализует очаг сальмонеллеза в Астраханской области

Роспотребнадзор: заболевшие в Астраханской области получают необходимую помощь

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкШеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора
Шеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Шеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Роспотребнадзор локализует очаг сальмонеллеза в Астраханской области.
  • Магазин «Михайловский» закрыт, проводятся комплексные противоэпидемические мероприятия и эпидрасследование.
ОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Роспотребнадзор локализует очаг сальмонеллеза в Астраханской области, все заболевшие получают необходимую медицинскую помощь, сообщили журналистам в региональном управлении ведомства.
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"Роспотребнадзор локализует очаг сальмонеллеза: магазин "Михайловский" закрыт, проводятся комплексные противоэпидемические мероприятия. Управлением Роспотребнадзора по Астраханской области продолжается эпидрасследование. Все заболевшие получают необходимую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что для локализации очага организован полный комплекс противоэпидемических мероприятий, в том числе исследование продукции, обследование персонала, проведение заключительной дезинфекции.
В правоохранительных органах Астраханской области ранее сообщили РИА Новости, что с 24 по 27 июня в больницу с сальмонеллезом стали обращаться жители, которые, предположительно, съели рыбные котлеты из одного из предприятий общепита в Астрахани. Одна женщина скончалась.
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