ОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Роспотребнадзор локализует очаг сальмонеллеза в Астраханской области, все заболевшие получают необходимую медицинскую помощь, сообщили журналистам в региональном управлении ведомства.

"Роспотребнадзор локализует очаг сальмонеллеза: магазин "Михайловский" закрыт, проводятся комплексные противоэпидемические мероприятия. Управлением Роспотребнадзора по Астраханской области продолжается эпидрасследование. Все заболевшие получают необходимую медицинскую помощь", - говорится в сообщении .

В ведомстве уточнили, что для локализации очага организован полный комплекс противоэпидемических мероприятий, в том числе исследование продукции, обследование персонала, проведение заключительной дезинфекции.