Краткий пересказ от РИА ИИ
- Роспотребнадзор локализует очаг сальмонеллеза в Астраханской области.
- Магазин «Михайловский» закрыт, проводятся комплексные противоэпидемические мероприятия и эпидрасследование.
ОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Роспотребнадзор локализует очаг сальмонеллеза в Астраханской области, все заболевшие получают необходимую медицинскую помощь, сообщили журналистам в региональном управлении ведомства.
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"Роспотребнадзор локализует очаг сальмонеллеза: магазин "Михайловский" закрыт, проводятся комплексные противоэпидемические мероприятия. Управлением Роспотребнадзора по Астраханской области продолжается эпидрасследование. Все заболевшие получают необходимую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что для локализации очага организован полный комплекс противоэпидемических мероприятий, в том числе исследование продукции, обследование персонала, проведение заключительной дезинфекции.
В правоохранительных органах Астраханской области ранее сообщили РИА Новости, что с 24 по 27 июня в больницу с сальмонеллезом стали обращаться жители, которые, предположительно, съели рыбные котлеты из одного из предприятий общепита в Астрахани. Одна женщина скончалась.