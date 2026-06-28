В Астрахани 23 человека госпитализированы с подозрением на сальмонеллез

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Число госпитализированных с подозрением на сальмонеллез в Астрахани возросло до 23 человек.
- С 24 по 27 июня в больницу стали обращаться жители, которые предположительно съели рыбные котлеты из одного из предприятий общепита в Астрахани, одна женщина скончалась.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 июн - РИА Новости, Юлия Насулина. Число госпитализированных с подозрением на сальмонеллез в Астрахани возросло до 23 человек, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.
По данным следствия, с 24 по 27 июня в больницу с сальмонеллезом стали обращаться жители, которые, предположительно, съели рыбные котлеты из одного из предприятий общепита в Астрахани. Одна женщина скончалась. Как сообщили агентству в правоохранительных органах, к вечеру субботы в больнице находились 14 человек.
"К настоящему времени 23 человека в больнице, из них шестеро детей. Одна женщина накануне скончалась", - сказал собеседник агентства.
Возбуждено уголовное дело. Прокуратура области поставила ход расследования на контроль.