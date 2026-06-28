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СМИ: среди заразившихся сальмонеллезом в Астрахани оказался экс-замминистра - РИА Новости, 28.06.2026
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06:56 28.06.2026 (обновлено: 14:18 28.06.2026)
СМИ: среди заразившихся сальмонеллезом в Астрахани оказался экс-замминистра

"Известия": в числе отравившихся в Астрахани оказался экс-замминистра Джуваляков

© СУ СК России по Астраханской области/TelegramРабота СК РФ на месте происшествия, где произошло массовое отравление граждан в Астрахани
Работа СК РФ на месте происшествия, где произошло массовое отравление граждан в Астрахани - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© СУ СК России по Астраханской области/Telegram
Работа СК РФ на месте происшествия, где произошло массовое отравление граждан в Астрахани. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Среди заразившихся сальмонеллезом в Астрахани оказался бывший замглавы Минздрава Астраханской области Павел Джуваляков.
  • 14 человек в Астрахани были госпитализированы с сальмонеллезом после употребления рыбных котлет из судака, одна женщина скончалась.
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Бывший замглавы минздрава Астраханской области Павел Джуваляков оказался в числе заразившихся сальмонеллезом в Астрахани, пишут "Известия" со ссылкой на источники.
"Среди отравившихся рыбными котлетами из судака в Астрахани оказался экс-замминистра здравоохранения Астраханской области Павел Джуваляков", — говорится в публикации.
Работа СК РФ на месте происшествия, где произошло массовое отравление граждан в Астрахани - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
В Астрахани рассказали о состоянии госпитализированных с сальмонеллезом
27 июня, 18:28
Накануне стало известно о госпитализации с сальмонеллезом 14 человек в Астрахани, которые, предположительно, употребляли рыбные котлеты из одного из предприятий общепита. Одна женщина скончалась, 13 остаются в больницах.
Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
На месте происшествия, где произошло массовое отравление граждан в Астрахани - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
В Астрахани возросло число госпитализированных после вспышки сальмонеллеза
27 июня, 20:06
 
ПроисшествияАстраханьАстраханская областьВспышка сальмонеллеза в Астраханской области
 
 
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