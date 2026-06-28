СМИ: среди заразившихся сальмонеллезом в Астрахани оказался экс-замминистра

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Среди заразившихся сальмонеллезом в Астрахани оказался бывший замглавы Минздрава Астраханской области Павел Джуваляков.
- 14 человек в Астрахани были госпитализированы с сальмонеллезом после употребления рыбных котлет из судака, одна женщина скончалась.
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Бывший замглавы минздрава Астраханской области Павел Джуваляков оказался в числе заразившихся сальмонеллезом в Астрахани, пишут "Известия" со ссылкой на источники.
"Среди отравившихся рыбными котлетами из судака в Астрахани оказался экс-замминистра здравоохранения Астраханской области Павел Джуваляков", — говорится в публикации.
Накануне стало известно о госпитализации с сальмонеллезом 14 человек в Астрахани, которые, предположительно, употребляли рыбные котлеты из одного из предприятий общепита. Одна женщина скончалась, 13 остаются в больницах.
Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.