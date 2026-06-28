В Сети жаловались на еду из гастронома в Астрахани до вспышки сальмонеллеза

Краткий пересказ от РИА ИИ Пользователи Сети обнаружили жука в готовом блюде, купленном в гастрономе в Астрахани.

В отзывах упоминается случай покупки несвежего салата в этом же гастрономе.

Бывшая сотрудница гастронома рассказала об антисанитарии в отделе кулинарии.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 июн – РИА Новости. Пользователи интернета утверждают, что находили жука в готовом блюде и покупали несвежий салат в гастрономе в Астрахани, из-за продукции которого, по версии следствия, произошла вспышка сальмонеллеза и умерла женщина.

"Вопросов много. Как жук попал в контейнер с готовой едой? Вы не соблюдаете СанПиН по хранению продуктов получается? Чем вы кормите нас за такие деньги? Вы не самый дешевый магазин на минуточку", - написала в мае под карточкой гастронома на общедоступной площадке информационного сервиса пользователь, называя себя покупателем. В подтверждение она опубликовала фотографии жука и контейнера с приобретенным блюдом.

В другом отзыве комментатор написала, что якобы купила готовый салат, который оказался несвежим: контейнер вздулся в холодильнике и продукт пришлось выкинуть. Другой пользователь 17 апреля пожаловался на несвежий пасхальный кулич, который якобы приобретал в этом же гастрономе.

Среди отзывов также есть комментарий женщины, утверждающей, что является бывшей сотрудницей астраханского гастронома. Она рассказала об антисанитарии в отделе кулинарии и частых переработках персонала.

При этом в целом посетители хорошо оценивают блюда и сервис гастронома: положительных отзывов и оценок в несколько раз больше негативных мнений, следует из анализа данных платформы обратной связи. Клиенты в своих комментариях в первую очередь выделяют большой ассортимент готовой продукции, а также качество и вкус выпечки и тортов. Отзывы также свидетельствуют, что у гастронома много постоянных клиентов.