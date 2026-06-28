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В Сети жаловались на еду из гастронома в Астрахани до вспышки сальмонеллеза - РИА Новости, 28.06.2026
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23:47 28.06.2026
В Сети жаловались на еду из гастронома в Астрахани до вспышки сальмонеллеза

В Сети жаловались на еду из гастронома в Астрахани до массового отравления

© СУ СК России по Астраханской области/TelegramНа месте происшествия, где произошло массовое отравление граждан в Астрахани
На месте происшествия, где произошло массовое отравление граждан в Астрахани - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© СУ СК России по Астраханской области/Telegram
На месте происшествия, где произошло массовое отравление граждан в Астрахани
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пользователи Сети обнаружили жука в готовом блюде, купленном в гастрономе в Астрахани.
  • В отзывах упоминается случай покупки несвежего салата в этом же гастрономе.
  • Бывшая сотрудница гастронома рассказала об антисанитарии в отделе кулинарии.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 июн – РИА Новости. Пользователи интернета утверждают, что находили жука в готовом блюде и покупали несвежий салат в гастрономе в Астрахани, из-за продукции которого, по версии следствия, произошла вспышка сальмонеллеза и умерла женщина.
"Вопросов много. Как жук попал в контейнер с готовой едой? Вы не соблюдаете СанПиН по хранению продуктов получается? Чем вы кормите нас за такие деньги? Вы не самый дешевый магазин на минуточку", - написала в мае под карточкой гастронома на общедоступной площадке информационного сервиса пользователь, называя себя покупателем. В подтверждение она опубликовала фотографии жука и контейнера с приобретенным блюдом.
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В другом отзыве комментатор написала, что якобы купила готовый салат, который оказался несвежим: контейнер вздулся в холодильнике и продукт пришлось выкинуть. Другой пользователь 17 апреля пожаловался на несвежий пасхальный кулич, который якобы приобретал в этом же гастрономе.
Среди отзывов также есть комментарий женщины, утверждающей, что является бывшей сотрудницей астраханского гастронома. Она рассказала об антисанитарии в отделе кулинарии и частых переработках персонала.
При этом в целом посетители хорошо оценивают блюда и сервис гастронома: положительных отзывов и оценок в несколько раз больше негативных мнений, следует из анализа данных платформы обратной связи. Клиенты в своих комментариях в первую очередь выделяют большой ассортимент готовой продукции, а также качество и вкус выпечки и тортов. Отзывы также свидетельствуют, что у гастронома много постоянных клиентов.
По данным следствия, с 24 по 27 июня в больницу с сальмонеллезом стали обращаться жители, которые, предположительно, съели рыбные котлеты из одного из предприятий общепита в Астрахани. Одна женщина скончалась. По данным регионального управления Роспотребнадзора на воскресенье, сальмонеллез лабораторно подтвержден у 26 человек.
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ОбществоАстраханьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Вспышка сальмонеллеза в Астраханской области
 
 
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