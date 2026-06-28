Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Астрахани минимум три семьи заболели сальмонеллезом после употребления готовой продукции из местного гастронома.
- Сальмонеллез лабораторно подтвержден у 26 человек, одна женщина скончалась.
- Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 июн - РИА Новости, Юлия Насулина. Среди заболевших сальмонеллезом в Астрахани как минимум три семьи, которые ели готовую продукцию из местного гастронома, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.
По данным следствия, с 24 июня в больницу с сальмонеллезом стали обращаться жители, которые, предположительно, съели рыбные котлеты из одного из предприятий общепита в Астрахани. Одна женщина скончалась. По данным регионального управления Роспотребнадзора на воскресенье, сальмонеллез лабораторно подтвержден у 26 человек.
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"Среди заболевших как минимум три семьи. В одной - мама и двое детей, во второй - муж, жена и ребенок", - сказал собеседник агентства.
Кроме того, по его информации, умершая женщина приходится бабушкой годовалой девочке, которую также госпитализировали с сальмонеллезом.
Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Прокуратура области поставила ход расследования дела на контроль.