Рейтинг@Mail.ru
Среди заболевших сальмонеллезом в Астрахани как минимум три семьи - РИА Новости, 28.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:07 28.06.2026
Среди заболевших сальмонеллезом в Астрахани как минимум три семьи

В Астрахани как минимум три семьи заразились сальмонеллезом

© СУ СК России по Астраханской области/TelegramРабота СК РФ на месте происшествия, где произошло массовое отравление граждан в Астрахани
Работа СК РФ на месте происшествия, где произошло массовое отравление граждан в Астрахани - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© СУ СК России по Астраханской области/Telegram
Работа СК РФ на месте происшествия, где произошло массовое отравление граждан в Астрахани
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Астрахани минимум три семьи заболели сальмонеллезом после употребления готовой продукции из местного гастронома.
  • Сальмонеллез лабораторно подтвержден у 26 человек, одна женщина скончалась.
  • Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 июн - РИА Новости, Юлия Насулина. Среди заболевших сальмонеллезом в Астрахани как минимум три семьи, которые ели готовую продукцию из местного гастронома, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.
По данным следствия, с 24 июня в больницу с сальмонеллезом стали обращаться жители, которые, предположительно, съели рыбные котлеты из одного из предприятий общепита в Астрахани. Одна женщина скончалась. По данным регионального управления Роспотребнадзора на воскресенье, сальмонеллез лабораторно подтвержден у 26 человек.
«
"Среди заболевших как минимум три семьи. В одной - мама и двое детей, во второй - муж, жена и ребенок", - сказал собеседник агентства.
Кроме того, по его информации, умершая женщина приходится бабушкой годовалой девочке, которую также госпитализировали с сальмонеллезом.
Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Прокуратура области поставила ход расследования дела на контроль.
Работа СК РФ на месте происшествия, где произошло массовое отравление граждан в Астрахани - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
В Астрахани пациенты с подозрением на сальмонеллез ели курицу
Вчера, 11:11
 
АстраханьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Вспышка сальмонеллеза в Астраханской области
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала