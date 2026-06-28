ВС России уничтожили два пункта дислокации ВСУ под Константиновкой

ДОНЕЦК, 28 июн — РИА Новости. Артиллеристы 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск уничтожили два пункта временной дислокации ВСУ на константиновском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны России.

"Координаты целей были переданы артиллеристам, которые из различных видов орудий точными попаданиями уничтожили все выявленные цели. Доразведка подтвердила их полное уничтожение", - говорится в сообщении.