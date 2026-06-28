Краткий пересказ от РИА ИИ
- Артиллеристы 6-й мотострелковой дивизии «Южной» группировки войск уничтожили два пункта временной дислокации ВСУ на константиновском направлении.
- Воздушная разведка выявила на окраине Константиновки два пункта временной дислокации противника, после чего артиллеристы точным огнем уничтожили эти цели.
ДОНЕЦК, 28 июн — РИА Новости. Артиллеристы 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск уничтожили два пункта временной дислокации ВСУ на константиновском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны России.
По данным ведомства, в ходе воздушной разведки на окраине Константиновки военнослужащие выявили два пункта временной дислокации противника, в которых находились до пяти военнослужащих ВСУ.
"Координаты целей были переданы артиллеристам, которые из различных видов орудий точными попаданиями уничтожили все выявленные цели. Доразведка подтвердила их полное уничтожение", - говорится в сообщении.