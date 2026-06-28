Краткий пересказ от РИА ИИ Дмитрий Медведев заявил, что Запад относится к Армении как к инструменту борьбы с Россией.

Медведев назвал новым витком репрессий против представителей армянской оппозиции ходатайство о лишении неприкосновенности главы партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна.

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Запад относится к Армении как к инструменту борьбы с РФ и заинтересован в зачистке политического поля республики, заявил председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Медведев в воскресенье назвал новым витком репрессий против представителей армянской оппозиции ходатайство о лишении неприкосновенности главы партии " Процветающая Армения " Гагика Царукяна. Председатель партии отметил, что Запад буквально поставил госаппарат Армении на ручное управление.

"Избавиться от такого диктата Армении будет крайне сложно. И это объяснимо – относясь к республике исключительно как к инструменту борьбы против России, Запад больше всего заинтересован в зачистке политического поля от всех сил, выступающих за здоровые отношения Москвы и Еревана", - сказал Медведев. Комментарий председателя партии опубликован пресс-службой "Единой России".