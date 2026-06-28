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Медведев прокомментировал политику Запада в отношении Армении - РИА Новости, 28.06.2026
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11:23 28.06.2026
Медведев прокомментировал политику Запада в отношении Армении

Медведев: Запад относится к Армении как к инструменту борьбы с Россией

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Медведев заявил, что Запад относится к Армении как к инструменту борьбы с Россией.
  • Медведев назвал новым витком репрессий против представителей армянской оппозиции ходатайство о лишении неприкосновенности главы партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Запад относится к Армении как к инструменту борьбы с РФ и заинтересован в зачистке политического поля республики, заявил председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Медведев в воскресенье назвал новым витком репрессий против представителей армянской оппозиции ходатайство о лишении неприкосновенности главы партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна. Председатель партии отметил, что Запад буквально поставил госаппарат Армении на ручное управление.
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"Избавиться от такого диктата Армении будет крайне сложно. И это объяснимо – относясь к республике исключительно как к инструменту борьбы против России, Запад больше всего заинтересован в зачистке политического поля от всех сил, выступающих за здоровые отношения Москвы и Еревана", - сказал Медведев. Комментарий председателя партии опубликован пресс-службой "Единой России".
Согласно опубликованным 14 июня окончательным итогам выборов, в новый парламент Армении войдут три политические силы. Правящей партии "Гражданский договор" достались 64 мандата, блокам "Сильная Армения" и "Армения" - 29 и 12 соответственно. Партия премьера Никола Пашиняна сможет самостоятельно сформировать правительство. Партия "Процветающая Армения" не смогла преодолеть четырехпроцентный барьер по итогам выборов 7 июня и не проходит в парламент нового созыва, следует из окончательных данных армянского ЦИК.
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В миреАрменияРоссияМоскваДмитрий МедведевГагик ЦарукянНикол ПашинянПроцветающая АрменияЕдиная Россия
 
 
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