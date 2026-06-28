Краткий пересказ от РИА ИИ
- Капитан сборной Аргентины Лионель Месси восхищает своей игрой на чемпионате мира.
- Месси забил шесть мячей в трех матчах и является лучшим бомбардиром чемпионата мира после завершения группового этапа.
- Валерий Непомнящий отметил, что Месси объединяет всю команду вокруг себя.
МОСКВА, 28 июн – РИА Новости, Олег Богатов. Капитан сборной Аргентины Лионель Месси восхищает своей игрой на чемпионате мира, форвард сумел объединить футболистов команды, заявил РИА Новости ранее возглавлявший сборные Камеруна и Узбекистана Валерий Непомнящий.
Месси в трех матчах забил шесть мячей и является лучшим бомбардиром чемпионата мира после завершения группового этапа.
"Я до начала чемпионата мира считал, что фаворитами турнира будут три европейские сборные – Испании, Франции и Англии. Но с первых матчей команда Аргентины проявляет себя таким ярким образом, что с ней всем надо будет считаться. Ее тоже надо отнести к фаворитам. И Месси есть Месси. Он меня восхищает и удивляет, я рад, что живу в одну эпоху с Месси, как и с (Диего) Марадоной и Пеле", - сказал Непомнящий.
"Рад, что вижу его игру своими глазами, он все знает и умеет. К тому же Лионель очень адекватный и разумный человек. Месси безупречно ведет себя с товарищами и объединяет всю команду вокруг себя", - подчеркнул собеседник агентства.
Мировое первенство впервые проходит с участием 48 национальных команд и также в первый раз на территории трех стран – США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля. Сборная Аргентины является действующим чемпионом мира.