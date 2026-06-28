Аленичев не верит в трансфер Сперцяна в саудовский "Аль-Ахли"

Краткий пересказ от РИА ИИ Дмитрий Аленичев заявил, что не верит в трансфер Эдуарда Сперцяна в саудовский «Аль-Ахли».

Журналист Фабрицио Романо сообщил, что Сперцян перешел из «Краснодара» в «Аль-Ахли» за 25 млн долларов.

Аленичев выразил желание, чтобы Сперцян перешел в Испанию или Италию, например, в «Вильярреал», «Севилью» или «Комо».

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Бывший футболист сборной России и победитель Лиги чемпионов в составе португальского "Порту" Дмитрий Аленичев в разговоре с РИА Новости заявил, что не верит в трансфер капитана "Краснодара" Эдуарда Сперцяна в саудовский "Аль-Ахли".

В субботу журналист Фабрицио Романо сообщил, что Сперцян перешел из " Краснодара " в "Аль-Ахли". По информации источника, сумма трансфера составила 25 млн долларов. В скором времени Сперцян пройдет медицинское обследование. Также журналист заявил, что итальянский "Комо", вопреки сообщениям СМИ, не вел переговоры по Сперцяну. Ранее в этот же день руководитель селекционной службы "Краснодара" Максим Бузникин заявлял РИА Новости, что клуб не получал официальных предложений по трансферу Сперцяна.

"Думаю, если он подпишет контракт в Саудовской Аравии, он там будет надолго. Хотя, возможно, разочаруется. Я этого не исключаю. Но в первую очередь я не верю, что он перейдет в Саудовскую Аравию. Мне почему-то не верится. Были примеры, кто уезжал в тот же Китай, как Витсель, а потом возвращался в Европу. Не хотелось бы, чтобы у него была такая же история", - сказал Аленичев.

"Пожелал бы ему перейти в Испанию, в команду уровня "Вильярреала" или "Севильи". В "Атлетико" не желал бы ему перехода, потому что там Симеоне. Мне бы еще хотелось, чтобы он перешел в Италию, в "Комо". Мне очень нравится, как они играют - это фантастика, радуешься, когда смотришь их матчи", - отметил он.

Сперцян является воспитанником "Краснодара" и выступает за основную команду клуба с лета 2021 года, его контракт рассчитан до лета 2029 года. В прошедшем сезоне полузащитник стал лучшим в Российской премьер-лиге (РПЛ) по системе "гол+пас" (13+16).