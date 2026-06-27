Звонарева и Сутджиади выиграли турнир WTA 500 в парном разряде

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россиянка Вера Звонарева и Алдила Сутджиади из Индонезии выиграли турнир категории WTA 500 в парном разряде в немецком Бад-Хомбурге.
- В финале они обыграли Эллен Перес (Австралия) и Деми Схюрс (Нидерланды) со счетом 6:1, 4:6, 10:5.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Россиянка Вера Звонарева и Алдила Сутджиади из Индонезии выиграли турнир категории WTA 500 в парном разряде в немецком Бад-Хомбурге, призовой фонд которого превышает 1 млн евро.
Звонарева и Сутджиади в финале обыграли Эллен Перес (Австралия)/Деми Схюрс (Нидерланды) со счетом 6:1, 4:6, 10:5. Спортсменки провели на корте 1 час 24 минуты.
Звонаревой 41 год. Для нее это первый титул в сезоне и 17-й в карьере в парном разряде на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA). Последний раз она становилась победительницей соревнований WTA в ноябре 2023 года на Итоговом турнире WTA в Канкуне.
Россиянка является двукратной полуфиналисткой Australian Open, финалисткой Уимблдона и US Open, а также бронзовым призером Олимпийских игр в Пекине в одиночном разряде. В парном Звонарева выигрывала Australian Open (2012) и дважды US Open (2006, 2020).