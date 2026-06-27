Звонарева и Сутджиади выиграли турнир WTA 500 в парном разряде

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Россиянка Вера Звонарева и Алдила Сутджиади из Индонезии выиграли турнир категории WTA 500 в парном разряде в немецком Бад-Хомбурге, призовой фонд которого превышает 1 млн евро.

Звонаревой 41 год. Для нее это первый титул в сезоне и 17-й в карьере в парном разряде на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA). Последний раз она становилась победительницей соревнований WTA в ноябре 2023 года на Итоговом турнире WTA в Канкуне.