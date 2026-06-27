Врач рассказала, почему не стоит слишком быстро чистить зубы

Краткий пересказ от РИА ИИ Слишком быстрая чистка зубов вместе с использованием ополаскивателя могут привести к разрушению зубов.

Чистить зубы следует не сразу после еды, а минимум через полчаса, а после еды рекомендуется полоскать рот водой и пользоваться зубной нитью.

Необходимо отказаться от использования "чудо-паст", обещающих моментальное отбеливание, так как они могут стирать эмаль.

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Слишком быстрая чистка зубов вместе с использованием ополаскивателя могут привести к их разрушению, сообщила ведущий гигиенист клиники "Атрибьют" Вероника Сидоркович.

"Клинически доказано: одна чистка в день, длящаяся 30 секунд, и освежающий ополаскиватель — это сценарий неумолимого разрушения зубов", - рассказала Сидоркович " Лента.ру ".

По словам эксперта, не следует чистить зубы сразу после еды, а делать это нужно минимум через полчаса. Сидоркович рекомендовала после еды полоскать рот водой, а остатки пищи удалять зубной нитью.

Врач также предостерегла от использования "чудо-паст", обещающих моментальное отбеливание - такие средства стирают вместе с пигментированным налетом и эмаль.