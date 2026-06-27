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Умерла женщина, пострадавшая при ударе ВСУ по брянскому селу Петрятинка - РИА Новости, 27.06.2026
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19:43 27.06.2026
Умерла женщина, пострадавшая при ударе ВСУ по брянскому селу Петрятинка

Ковальчук: число погибших при ударе ВСУ по селу в Брянской области выросло до 2

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Женщина, пострадавшая при ударе ВСУ по Брянскому селу Петрятинка, умерла.
  • Число погибших в результате атаки выросло до двух человек.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Женщина, пострадавшая при ударе ВСУ по Брянскому селу Петрятинка, скончалась, число погибших в результате атаки выросло до двух, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.
«

"Растет число жертв украинских нацистов. Количество погибших в результате бесчеловечного удара в селе Петрятинка выросло до двух человек. Врачи сделали все возможное, но ранение женщины было слишком тяжелым", - написал он в канале на платформе "Макс".

Ковальчук выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших и отметил, что всем семьям будет оказана материальная помощь и поддержка.
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Специальная военная операция на УкраинеЕгор КовальчукВооруженные силы УкраиныБрянская областьУкраина
 
 
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