Умерла женщина, пострадавшая при ударе ВСУ по брянскому селу Петрятинка

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Женщина, пострадавшая при ударе ВСУ по Брянскому селу Петрятинка, умерла.
- Число погибших в результате атаки выросло до двух человек.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Женщина, пострадавшая при ударе ВСУ по Брянскому селу Петрятинка, скончалась, число погибших в результате атаки выросло до двух, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.
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"Растет число жертв украинских нацистов. Количество погибших в результате бесчеловечного удара в селе Петрятинка выросло до двух человек. Врачи сделали все возможное, но ранение женщины было слишком тяжелым", - написал он в канале на платформе "Макс".
Ковальчук выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших и отметил, что всем семьям будет оказана материальная помощь и поддержка.