Сейсмологи повысили оценку магнитуды землетрясения в Афганистане до 6,1

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр повысил оценку магнитуды землетрясения в Афганистане с 5,8 до 6,1.
- Землетрясение было зафиксировано в 174 километрах от города Кундуз.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) изменил оценку магнитуды землетрясения в Афганистане, повысив ее до 6,1.
Оценка магнитуды землетрясения скорректирована с 5,8 на 6,1. Также центр сообщает, что землетрясение было зафиксировано в 174 километрах от города Кундуз.
Ранее Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщал, что землетрясение магнитудой 5,8 произошло в районе горного хребта Гиндукуш на северо-востоке Афганистана. Очаг залегал на глубине 201 километр. Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.
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26 июня, 16:38