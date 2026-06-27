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Сейсмологи повысили оценку магнитуды землетрясения в Афганистане до 6,1 - РИА Новости, 27.06.2026
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17:50 27.06.2026
Сейсмологи повысили оценку магнитуды землетрясения в Афганистане до 6,1

Сейсмологи изменили оценку магнитуды землетрясения в Афганистане с 5,8 на 6,1

© iStock.com / FurchinСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© iStock.com / Furchin
Сейсмограф. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр повысил оценку магнитуды землетрясения в Афганистане с 5,8 до 6,1.
  • Землетрясение было зафиксировано в 174 километрах от города Кундуз.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) изменил оценку магнитуды землетрясения в Афганистане, повысив ее до 6,1.
Оценка магнитуды землетрясения скорректирована с 5,8 на 6,1. Также центр сообщает, что землетрясение было зафиксировано в 174 километрах от города Кундуз.
Ранее Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщал, что землетрясение магнитудой 5,8 произошло в районе горного хребта Гиндукуш на северо-востоке Афганистана. Очаг залегал на глубине 201 километр. Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.
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В миреАфганистанКундуз (провинция)Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
 
 
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