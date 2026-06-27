В ООН оценили число пострадавших от землетрясения в Венесуэле

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Землетрясение в Венесуэле могло затронуть до 6,76 миллиона человек, считает входящая в структуру ООН Международная организация по миграции (МОМ).

"По первоначальным оценкам МОМ, от разрушительных землетрясений, которые произошли в Венесуэле 24 июня, могли пострадать до 6,76 миллиона человек", - говорится в публикации организации, которая ссылается на собственные оценки.

В Венесуэле произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США, составила 7,2, а второй - 7,5. После этого произошло 430 афтершоков. По последним данным властей Венесуэлы, число погибших возросло до 1430, медицинская помощь оказана 3238 пострадавшим. Были разрушены многие жилые дома, повреждены инфраструктура и больницы, закрыт главный аэропорт страны.