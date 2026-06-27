Рейтинг@Mail.ru
В ООН оценили число пострадавших от землетрясения в Венесуэле - РИА Новости, 27.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:40 27.06.2026 (обновлено: 23:42 27.06.2026)
В ООН оценили число пострадавших от землетрясения в Венесуэле

ООН: от землетрясения в Венесуэле могло пострадать около 6,76 миллиона человек

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПоследствия землетрясения в Венесуэле. Стоп-кадр видео
Последствия землетрясения в Венесуэле. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Последствия землетрясения в Венесуэле. Стоп-кадр видео
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Землетрясение в Венесуэле могло затронуть до 6,76 миллиона человек, считает Международная организация по миграции (МОМ).
  • Только в Каракасе от землетрясений могли пострадать до 2 миллионов человек.
  • Число погибших в результате землетрясения возросло до 1430, медицинская помощь оказана 3238 пострадавшим.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Землетрясение в Венесуэле могло затронуть до 6,76 миллиона человек, считает входящая в структуру ООН Международная организация по миграции (МОМ).
«

"По первоначальным оценкам МОМ, от разрушительных землетрясений, которые произошли в Венесуэле 24 июня, могли пострадать до 6,76 миллиона человек", - говорится в публикации организации, которая ссылается на собственные оценки.

МОМ уточняет, что предварительные расчеты, учитывающие численность населения и степень разрушений, свидетельствуют о том, что только в Каракасе от землетрясений могли пострадать до 2 миллионов человек.
В Венесуэле произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США, составила 7,2, а второй - 7,5. После этого произошло 430 афтершоков. По последним данным властей Венесуэлы, число погибших возросло до 1430, медицинская помощь оказана 3238 пострадавшим. Были разрушены многие жилые дома, повреждены инфраструктура и больницы, закрыт главный аэропорт страны.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения. Москва заявила о готовности помочь Каракасу.
Последствия землетрясения в Ла-Гуайре, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
После землетрясения в Венесуэле зарегистрировали 300 афтершоков
26 июня, 22:06
 
В миреВенесуэлаКаракасСШАВладимир ПутинООНЗемлетрясение в Венесуэле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала