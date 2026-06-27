В ООН оценили число пострадавших от землетрясения в Венесуэле

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Землетрясение в Венесуэле могло затронуть до 6,76 миллиона человек, считает Международная организация по миграции (МОМ).
- Только в Каракасе от землетрясений могли пострадать до 2 миллионов человек.
- Число погибших в результате землетрясения возросло до 1430, медицинская помощь оказана 3238 пострадавшим.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Землетрясение в Венесуэле могло затронуть до 6,76 миллиона человек, считает входящая в структуру ООН Международная организация по миграции (МОМ).
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"По первоначальным оценкам МОМ, от разрушительных землетрясений, которые произошли в Венесуэле 24 июня, могли пострадать до 6,76 миллиона человек", - говорится в публикации организации, которая ссылается на собственные оценки.
МОМ уточняет, что предварительные расчеты, учитывающие численность населения и степень разрушений, свидетельствуют о том, что только в Каракасе от землетрясений могли пострадать до 2 миллионов человек.
В Венесуэле произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США, составила 7,2, а второй - 7,5. После этого произошло 430 афтершоков. По последним данным властей Венесуэлы, число погибших возросло до 1430, медицинская помощь оказана 3238 пострадавшим. Были разрушены многие жилые дома, повреждены инфраструктура и больницы, закрыт главный аэропорт страны.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения. Москва заявила о готовности помочь Каракасу.