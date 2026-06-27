Краткий пересказ от РИА ИИ
- Олег Бондаренко назвал угрозы Владимира Зеленского в отношении Крыма человеконенавистничеством.
- Он заявил, что крымчане сделали свой выбор в 2014 году на референдуме и никто не вправе их за это осуждать, шантажировать или угрожать.
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости. Угрозы Владимира Зеленского в отношении Крыма являются откровенным человеконенавистничеством, заявил РИА Новости глава крымского Центра поддержки украинских переселенцев международного общественного движения "Другая Украина" Олег Бондаренко.
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"Заявления Зеленского - это не просто политическая риторика, это откровенное человеконенавистничество", - сказал Бондаренко, комментируя новые угрозы Зеленского в отношении российского полуострова.
По его словам, крымчане сделали свой выбор в 2014 году на референдуме, и никто не вправе их за это осуждать, шантажировать или угрожать.
"Его слова лишь подтверждают, что он не понимает и не хочет понимать реальность Крыма, усугубляя конфликт и разжигая вражду", - сказал Бондаренко.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".