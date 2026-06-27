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"Все закончится". На Западе раскрыли ложь Зеленского по поводу России - РИА Новости, 27.06.2026
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"Все закончится". На Западе раскрыли ложь Зеленского по поводу России

Мема: начало переговоров между РФ и Украиной похоронит режим Зеленского

© REUTERS / Stoyan NenovВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© REUTERS / Stoyan Nenov
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Армандо Мема считает, что Владимир Зеленский, декларирующий готовность к переговорам с Россией, на самом деле не планирует их вести.
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский, декларирующий готовность к переговорам с Россией, на самом деле не планирует их вести, считает финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема.
"Зеленский не намерен вести диалог с Россией. <…> В тот момент, когда Зеленский начнет переговоры, для его правительства все закончится, так как с Запада больше не будут поступать деньги на Украину", — написал он в соцсети X.
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Политик отметил, что украинская экономика рушится, поэтому полностью зависит от западной поддержки.
Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, Европа пытается всячески сдержать процесс дипломатического урегулирования на Украине. По его словам, Брюссель побуждает Зеленского продолжать "воевать до последнего украинца".
Президент Владимир Путин подчеркивал, что Россия будет двигаться вперед по всем направлениям, опираясь на продолжающуюся стабилизацию экономики и достижения военных. При этом Москва готова к мирному процессу на базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле, отметил глава государства.
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