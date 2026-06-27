Краткий пересказ от РИА ИИ
- Армандо Мема считает, что Владимир Зеленский, декларирующий готовность к переговорам с Россией, на самом деле не планирует их вести.
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский, декларирующий готовность к переговорам с Россией, на самом деле не планирует их вести, считает финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема.
Политик отметил, что украинская экономика рушится, поэтому полностью зависит от западной поддержки.
Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, Европа пытается всячески сдержать процесс дипломатического урегулирования на Украине. По его словам, Брюссель побуждает Зеленского продолжать "воевать до последнего украинца".
Президент Владимир Путин подчеркивал, что Россия будет двигаться вперед по всем направлениям, опираясь на продолжающуюся стабилизацию экономики и достижения военных. При этом Москва готова к мирному процессу на базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле, отметил глава государства.