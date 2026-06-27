Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Зеленский использует в отношении Белоруссии тактику, напоминающую времена Третьего Рейха, пишет Junge Welt.

По мнению автора статьи, Зеленский уверен в поддержке со стороны западных спонсоров, которые, вероятно, подталкивали его на эти шаги.

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский использует в отношении Белоруссии тактику, напоминающую времена Третьего Рейха, пишет Владимир Зеленский использует в отношении Белоруссии тактику, напоминающую времена Третьего Рейха, пишет Junge Welt

"Подобным образом нацистская Германия в 1938 и 1939 годах выдвигала один за другим ультиматумы Чехословакии и Польше, чтобы оказывать постоянное давление и оправдывать свою запланированную агрессию извне", — сообщается в материале.

По мнению автора статьи, Зеленский уверен в поддержке со стороны западных спонсоров, которые, вероятно, даже подталкивали его на данные шаги.

В четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что угрозы Владимира Зеленского в адрес Белоруссии полностью раскрывают в нем террористическую сущность.

Зеленский через несколько дней после удара ВСУ по автобусу с детьми из Белоруссии в Брянской области пригрозил президент Белоруссии Александру Лукашенко новыми атаками из-за размещения на приграничной территории техники якобы для корректировки ударов ВС России по Украине.