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"Подобно нацистам". В Германии пришли в ярость из-за решения Зеленского - РИА Новости, 27.06.2026
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16:34 27.06.2026
"Подобно нацистам". В Германии пришли в ярость из-за решения Зеленского

Junge Welt: Зеленский применяет против Белоруссии тактику времен Третьего Рейха

© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Зеленский использует в отношении Белоруссии тактику, напоминающую времена Третьего Рейха, пишет Junge Welt.
  • По мнению автора статьи, Зеленский уверен в поддержке со стороны западных спонсоров, которые, вероятно, подталкивали его на эти шаги.
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский использует в отношении Белоруссии тактику, напоминающую времена Третьего Рейха, пишет Junge Welt.
"Подобным образом нацистская Германия в 1938 и 1939 годах выдвигала один за другим ультиматумы Чехословакии и Польше, чтобы оказывать постоянное давление и оправдывать свою запланированную агрессию извне", — сообщается в материале.
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В миреБелоруссияРоссияГерманияАлександр ЛукашенкоВладимир ЗеленскийМария ЗахароваВооруженные силы УкраиныАтака ВСУ на автобус с детьми из Белоруссии
 
 
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