МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский не сможет заполучить для Украины выгодные условия мирного договора с Россией, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

"Суровая реальность заключается в том, что ваша страна не в состоянии добиться условий, выгодных для Киева, поскольку Москва располагает рычагами влияния, позволяющими ей противодействовать каждому вашему требованию", — написал он в социальной сети X .

"Но поскольку вы и Европа требовали от России подчинения, вы обрекли свою страну на войну, которую вам не выиграть", — заключил он.

Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, Европа пытается всячески сдержать процесс дипломатического урегулирования на Украине. По его словам, Брюссель, в частности, побуждает Зеленского продолжать "воевать до последнего украинца".

Во вторник Владимир Путин заявил, что Россия будет двигаться вперед по всем направлениям, опираясь на продолжающуюся стабилизацию экономики и достижения военных. При этом Москва готова к мирному процессу на базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле, отметил глава государства.