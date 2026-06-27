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"Войну не выиграть". В США сделали жесткое предупреждение Зеленскому - РИА Новости, 27.06.2026
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08:34 27.06.2026 (обновлено: 08:35 27.06.2026)
"Войну не выиграть". В США сделали жесткое предупреждение Зеленскому

Дэвис: Зеленский не может ставить выгодные для Украины условия мирной сделки

© AP Photo / Virginia MayoВладимир Зеленский на заседании в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Владимир Зеленский на заседании в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Владимир Зеленский на заседании в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Владимир Зеленский не сможет заполучить для Украины выгодные условия мирного договора с Россией.
  • По мнению Дэвиса, Зеленскому следовало соглашаться на сделку еще в 2022 году, но он обрек Украину на войну, которую ей не выиграть.
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский не сможет заполучить для Украины выгодные условия мирного договора с Россией, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.
«

"Суровая реальность заключается в том, что ваша страна не в состоянии добиться условий, выгодных для Киева, поскольку Москва располагает рычагами влияния, позволяющими ей противодействовать каждому вашему требованию", — написал он в социальной сети X.

По мнению Дэвиса, Зеленскому следовало соглашаться на сделку еще в 2022 году.
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"Но поскольку вы и Европа требовали от России подчинения, вы обрекли свою страну на войну, которую вам не выиграть", — заключил он.
Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, Европа пытается всячески сдержать процесс дипломатического урегулирования на Украине. По его словам, Брюссель, в частности, побуждает Зеленского продолжать "воевать до последнего украинца".
Во вторник Владимир Путин заявил, что Россия будет двигаться вперед по всем направлениям, опираясь на продолжающуюся стабилизацию экономики и достижения военных. При этом Москва готова к мирному процессу на базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле, отметил глава государства.
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