Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Владимир Зеленский не сможет заполучить для Украины выгодные условия мирного договора с Россией.
- По мнению Дэвиса, Зеленскому следовало соглашаться на сделку еще в 2022 году, но он обрек Украину на войну, которую ей не выиграть.
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский не сможет заполучить для Украины выгодные условия мирного договора с Россией, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.
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"Суровая реальность заключается в том, что ваша страна не в состоянии добиться условий, выгодных для Киева, поскольку Москва располагает рычагами влияния, позволяющими ей противодействовать каждому вашему требованию", — написал он в социальной сети X.
По мнению Дэвиса, Зеленскому следовало соглашаться на сделку еще в 2022 году.
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"Но поскольку вы и Европа требовали от России подчинения, вы обрекли свою страну на войну, которую вам не выиграть", — заключил он.
Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, Европа пытается всячески сдержать процесс дипломатического урегулирования на Украине. По его словам, Брюссель, в частности, побуждает Зеленского продолжать "воевать до последнего украинца".
Во вторник Владимир Путин заявил, что Россия будет двигаться вперед по всем направлениям, опираясь на продолжающуюся стабилизацию экономики и достижения военных. При этом Москва готова к мирному процессу на базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле, отметил глава государства.