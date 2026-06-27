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В Госдуме назвали слова Зеленского о Крыме риторикой террориста - РИА Новости, 27.06.2026
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15:45 27.06.2026
В Госдуме назвали слова Зеленского о Крыме риторикой террориста

Депутат Шеремет назвал угрозы Зеленского по Крыму риторикой террориста

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что Владимир Зеленский перешел к риторике террориста из-за поражений на линии фронта.
  • Шеремет считает, что киевский режим получит по заслугам за агрессию в отношении мирного населения.
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский, угрожающий атаками по Крыму, перешел к риторике террориста из-за поражений на линии фронта, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
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"Неся поражение на линии фронта, киевский режим от бессилия перешел к террористическим методам, пытаясь запугивать и шантажировать мирное население... Заявления Зеленского - это стандартная риторика террориста", - сказал Шеремет, комментируя новые угрозы Зеленского в отношении российского полуострова.
По словам Шеремета, киевский режим получит по заслугам за агрессию в отношении мирного населения.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает этот полуостров своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос полуострова "закрыт окончательно".
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