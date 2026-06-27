Захарова прокомментировала желание Польши отнять здание генконсульства

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости намерение польских властей через суд отнять здание бывшего генерального консульства России в Гданьске, заявила, что все проблемы в сфере недвижимости должны решаться через консультации.

"Все накопившиеся проблемы в сфере недвижимости должны решаться, как и неоднократно предлагала российская сторона, в рамках консультаций с выходом на комплексное урегулирование через новое межправсоглашение", - сказала она.

Генеральное консульство России в Гданьске прекратило работу в минувшем декабре по решению Варшавы. Само его здание - российская государственная собственность, полученная в бессрочное и безвозмездное пользование, объяснил РИА Новости на тот момент временный поверенный в делах РФ в Польше Андрей Ордаш. При этом заммэра Гданьска Эмилия Лодзиньская заявила, что России будет предложено передать здание польской стороне, а при отказе планируется подать иск.