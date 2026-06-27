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Захарова прокомментировала желание Польши отнять здание генконсульства - РИА Новости, 27.06.2026
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12:13 27.06.2026 (обновлено: 14:31 27.06.2026)
Захарова прокомментировала желание Польши отнять здание генконсульства

Захарова: вопрос имущества России в Польше должен решаться через консультации

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова заявила, что все проблемы в сфере недвижимости должны решаться через консультации.
  • Советник Генеральной прокуратуры Польши Войцех Муравский заявил, что в окружной суд Гданьска был подан иск о передаче недвижимости, в которой находилось генеральное консульство Российской Федерации.
  • Генеральное консульство России в Гданьске прекратило работу в минувшем декабре по решению Варшавы.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости намерение польских властей через суд отнять здание бывшего генерального консульства России в Гданьске, заявила, что все проблемы в сфере недвижимости должны решаться через консультации.
"Все накопившиеся проблемы в сфере недвижимости должны решаться, как и неоднократно предлагала российская сторона, в рамках консультаций с выходом на комплексное урегулирование через новое межправсоглашение", - сказала она.
Ранее советник Генеральной прокуратуры Польши Войцех Муравский заявил, что в окружной суд Гданьска был подан иск о передаче недвижимости, в котором находилось генеральное консульство Российской Федерации.
Генеральное консульство России в Гданьске прекратило работу в минувшем декабре по решению Варшавы. Само его здание - российская государственная собственность, полученная в бессрочное и безвозмездное пользование, объяснил РИА Новости на тот момент временный поверенный в делах РФ в Польше Андрей Ордаш. При этом заммэра Гданьска Эмилия Лодзиньская заявила, что России будет предложено передать здание польской стороне, а при отказе планируется подать иск.
Здание генконсульства Румынии в Санкт-Петербурге. 25 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
Россия закроет генконсульство Румынии в Санкт-Петербурге
25 июня, 15:46
 
ПольшаМария Захарова
 
 
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