Захарова прокомментировала желание Польши отнять здание генконсульства

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мария Захарова заявила, что все проблемы в сфере недвижимости должны решаться через консультации.
- Советник Генеральной прокуратуры Польши Войцех Муравский заявил, что в окружной суд Гданьска был подан иск о передаче недвижимости, в которой находилось генеральное консульство Российской Федерации.
- Генеральное консульство России в Гданьске прекратило работу в минувшем декабре по решению Варшавы.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости намерение польских властей через суд отнять здание бывшего генерального консульства России в Гданьске, заявила, что все проблемы в сфере недвижимости должны решаться через консультации.
"Все накопившиеся проблемы в сфере недвижимости должны решаться, как и неоднократно предлагала российская сторона, в рамках консультаций с выходом на комплексное урегулирование через новое межправсоглашение", - сказала она.
Генеральное консульство России в Гданьске прекратило работу в минувшем декабре по решению Варшавы. Само его здание - российская государственная собственность, полученная в бессрочное и безвозмездное пользование, объяснил РИА Новости на тот момент временный поверенный в делах РФ в Польше Андрей Ордаш. При этом заммэра Гданьска Эмилия Лодзиньская заявила, что России будет предложено передать здание польской стороне, а при отказе планируется подать иск.
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