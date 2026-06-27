Группировка "Юг" улучшила положение по переднему краю

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю.
- ВСУ потеряли более 200 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 18 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. ВСУ потеряли более 200 военных, две боевые бронированные машины за сутки в зоне ответственности "Южной" группировки войск, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю", - говорится в сводке ведомства.
"Всего в полосе ответственности "Южной" группировки войск противник потерял более 200 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 18 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы", - отметили в ведомстве.
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