Группировка "Юг" улучшила положение по переднему краю

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. ВСУ потеряли более 200 военных, две боевые бронированные машины за сутки в зоне ответственности "Южной" группировки войск, сообщило Минобороны РФ.

"Всего в полосе ответственности "Южной" группировки войск противник потерял более 200 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 18 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы", - отметили в ведомстве.