В пригороде Харькова прогремела серия взрывов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В пригороде Харькова было слышно минимум три взрыва.
- В Харьковской области звучит воздушная тревога.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Серия взрывов была слышна в пригороде Харькова на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"В пригороде Харькова было слышно два взрыва", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Чуть позднее телеканал сообщил еще об одном взрыве.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области звучит воздушная тревога.