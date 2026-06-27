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В российских школах пройдут выпускные вечера - РИА Новости, 27.06.2026
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00:18 27.06.2026 (обновлено: 10:17 27.06.2026)
В российских школах пройдут выпускные вечера

Выпускные в российских школах пройдут 27 июня

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкУчастники Всероссийского выпускного бала
Участники Всероссийского выпускного бала - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Участники Всероссийского выпускного бала. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Проведение выпускных вечеров в школах в 2025/26 учебном году запланировано на 27 июня.
  • Решение о формате проведения выпускных принимают региональные органы власти, образовательные организации и родительское сообщество, учитывая требования комплексной безопасности.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Проведение выпускных вечеров в школах в 2025/26 учебном году запланировано на 27 июня.
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов ранее заявил РИА Новости, что решение о формате проведения выпускных принимают региональные органы власти, образовательные организации и родительское сообщество.
При подготовке к торжественным событиям регионы должны учитывать все требования комплексной безопасности.
Кравцов также отметил, что Минпросвещения уделяет приоритетное внимание сохранению школьных традиций, играющих значительную роль в объединении и сплочении коллектива обучающихся, и поддерживает практику проведения выпускных мероприятий.
Последние звонки в российских школах прозвенели 26 мая.
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