В российских школах пройдут выпускные вечера

Краткий пересказ от РИА ИИ Проведение выпускных вечеров в школах в 2025/26 учебном году запланировано на 27 июня.

Решение о формате проведения выпускных принимают региональные органы власти, образовательные организации и родительское сообщество, учитывая требования комплексной безопасности.

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Проведение выпускных вечеров в школах в 2025/26 учебном году запланировано на 27 июня.

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов ранее заявил РИА Новости, что решение о формате проведения выпускных принимают региональные органы власти, образовательные организации и родительское сообщество.

При подготовке к торжественным событиям регионы должны учитывать все требования комплексной безопасности.

Кравцов также отметил, что Минпросвещения уделяет приоритетное внимание сохранению школьных традиций, играющих значительную роль в объединении и сплочении коллектива обучающихся, и поддерживает практику проведения выпускных мероприятий.