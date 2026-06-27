В российских школах пройдут выпускные вечера

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Проведение выпускных вечеров в школах в 2025/26 учебном году запланировано на 27 июня.
- Решение о формате проведения выпускных принимают региональные органы власти, образовательные организации и родительское сообщество, учитывая требования комплексной безопасности.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Проведение выпускных вечеров в школах в 2025/26 учебном году запланировано на 27 июня.
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов ранее заявил РИА Новости, что решение о формате проведения выпускных принимают региональные органы власти, образовательные организации и родительское сообщество.
При подготовке к торжественным событиям регионы должны учитывать все требования комплексной безопасности.
Кравцов также отметил, что Минпросвещения уделяет приоритетное внимание сохранению школьных традиций, играющих значительную роль в объединении и сплочении коллектива обучающихся, и поддерживает практику проведения выпускных мероприятий.
Последние звонки в российских школах прозвенели 26 мая.