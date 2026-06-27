Выпускники на празднике "Алые паруса" подпевали песне "Матушка"

Куртукова исполнила известную песню "Матушка" на Дворцовой площади, где стартовал праздник. Многие выпускники подпевали песне и танцевали под нее.

Праздник выпускников школ "Алые паруса" начался в субботу вечером концертной программой на Дворцовой площади. По задумке организаторов, в этом году площадь превратилась в "Город мечтателей", где рождаются и воплощаются мечты. Концерт разделен на несколько смысловых блоков, каждый из которых показывает важные этапы взросления и становления личности.