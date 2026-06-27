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Выпускники на празднике "Алые паруса" подпевали песне "Матушка" - РИА Новости, 27.06.2026
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23:46 27.06.2026
Выпускники на празднике "Алые паруса" подпевали песне "Матушка"

РИА Новости: выпускники на "Алых парусах" подпевали песне "Матушка" Куртуковой

© AP Photo / Elena IgnatyevaВыпускники на празднике "Алые паруса" в Санкт-Петербурге
Выпускники на празднике Алые паруса в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© AP Photo / Elena Ignatyeva
Выпускники на празднике "Алые паруса" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На празднике "Алые паруса" в Санкт-Петербурге Татьяна Куртукова исполнила песню "Матушка", и выпускники подпевали ей и танцевали.
  • Праздник "Алые паруса" начался в субботу вечером концертной программой на Дворцовой площади, которая была оформлена как "Город мечтателей".
  • Кульминацией праздника станет проход брига "Россия" под алыми парусами в сопровождении водно-пиротехнического шоу с образами из русских сказок в современном прочтении.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн – РИА Новости. Выпускники на празднике "Алые паруса" в Санкт-Петербурге подпевали песне "Матушка" в исполнении Татьяны Куртуковой, передает корреспондент РИА Новости.
Куртукова исполнила известную песню "Матушка" на Дворцовой площади, где стартовал праздник. Многие выпускники подпевали песне и танцевали под нее.
Актриса Юлия Пересильд - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
Юлия Пересильд открыла концерт праздника "Алые паруса"
Вчера, 23:20
Праздник выпускников школ "Алые паруса" начался в субботу вечером концертной программой на Дворцовой площади. По задумке организаторов, в этом году площадь превратилась в "Город мечтателей", где рождаются и воплощаются мечты. Концерт разделен на несколько смысловых блоков, каждый из которых показывает важные этапы взросления и становления личности.
Кульминацией праздника станет проход в акватории Невы брига "Россия" под алыми парусами в сопровождении масштабного водно-пиротехнического шоу. В этом году основой шоу станут образы из русских сказок в современном прочтении.
"Алые паруса" - праздник выпускников ленинградских школ, появление которого в конце 1960-х годов навеяла популярность одноименного фильма по повести Александра Грина. Первый праздник состоялся 27 июня 1968 года. Традиция прервалась в 1979 году, второе рождение праздника состоялось в июне 2005 года.
Праздник выпускников Алые паруса в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
Участники "Алых парусов" скандировали слово "Россия"
Вчера, 22:54
 
Нева (река)Александр ГринСанкт-ПетербургОбществоАлые паруса (праздник выпускников)
 
 
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