Выпускники на празднике "Алые паруса" подпевали песне "Матушка"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На празднике "Алые паруса" в Санкт-Петербурге Татьяна Куртукова исполнила песню "Матушка", и выпускники подпевали ей и танцевали.
- Праздник "Алые паруса" начался в субботу вечером концертной программой на Дворцовой площади, которая была оформлена как "Город мечтателей".
- Кульминацией праздника станет проход брига "Россия" под алыми парусами в сопровождении водно-пиротехнического шоу с образами из русских сказок в современном прочтении.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн – РИА Новости. Выпускники на празднике "Алые паруса" в Санкт-Петербурге подпевали песне "Матушка" в исполнении Татьяны Куртуковой, передает корреспондент РИА Новости.
Куртукова исполнила известную песню "Матушка" на Дворцовой площади, где стартовал праздник. Многие выпускники подпевали песне и танцевали под нее.
Праздник выпускников школ "Алые паруса" начался в субботу вечером концертной программой на Дворцовой площади. По задумке организаторов, в этом году площадь превратилась в "Город мечтателей", где рождаются и воплощаются мечты. Концерт разделен на несколько смысловых блоков, каждый из которых показывает важные этапы взросления и становления личности.
Кульминацией праздника станет проход в акватории Невы брига "Россия" под алыми парусами в сопровождении масштабного водно-пиротехнического шоу. В этом году основой шоу станут образы из русских сказок в современном прочтении.
"Алые паруса" - праздник выпускников ленинградских школ, появление которого в конце 1960-х годов навеяла популярность одноименного фильма по повести Александра Грина. Первый праздник состоялся 27 июня 1968 года. Традиция прервалась в 1979 году, второе рождение праздника состоялось в июне 2005 года.