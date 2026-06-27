Юрист назвала выплаты, положенные при увольнении по собственному желанию

Краткий пересказ от РИА ИИ
- При увольнении по собственному желанию сотрудник получает оплату за фактически отработанные дни и компенсацию за неиспользованный ежегодный отпуск.
- При сокращении штата или ликвидации организации работник должен получить выходное пособие в размере среднего месячного заработка.
- Увольнение по соглашению сторон оформляется в любой срок без обязательной двухнедельной отработки, выходное пособие при этом не обязательно, но возможно по договоренности сторон.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Сотруднику при увольнении по собственному желанию положена оплата за фактически отработанные дни и компенсация за неиспользованный ежегодный отпуск, сообщила РИА Новости юрист, подполковник внутренней службы в отставке Елена Браун.
Собеседница агентства заявила, что в соответствии со статьей 140 ТК РФ (Сроки расчета при увольнении), при расторжении трудового договора работодатель должен произвести с работником полный расчет в день увольнения.
"Оплата за фактически отработанные дни в месяце увольнения (заработная плата), включая премии, надбавки и доплаты, предусмотренные внутренними документами предприятия, а также компенсация за неиспользованный ежегодный отпуск - основной и дополнительный - положены работнику при увольнении по собственному желанию", - сказала Браун.
Она добавила, что такие же выплаты положены сотруднику при сокращении и увольнении по соглашению сторон.
Также при сокращении штата или ликвидации организации работник, согласно статье 178 ТК РФ (Выходные пособия. Выплата среднего месячного заработка за период трудоустройства или единовременной компенсации) к обязательным выплатам должен получить выходное пособие - дополнительную выплату для материальной поддержки сотрудника из-за потери работы - в размере среднего месячного заработка, а также, в случае поиска работы, средний заработок на период трудоустройства за второй месяц после увольнения, уточнила юрист.
"Также выходное пособие для сезонных работников выплачивается в размере двухнедельного среднего заработка, а для работающих в районах Крайнего Севера средний заработок может сохраняться до 6 месяцев", - отметила Браун.
По ее словам, при увольнении по соглашению сторон, согласно пункту 1 части 1 статьи 77 ТК РФ, выплата выходного пособия не обязательна, но возможна по договоренности сторон и указании в соглашении о расторжении трудового договора. При этом размер такой компенсации не ограничен, кроме отдельных категорий работников - руководителей и главных бухгалтеров госучреждений - а увольнение оформляется в любой срок без обязательной двухнедельной отработки, добавила юрист.
Она также отметила, что при увольнении по собственному желанию выходное пособие не выплачивается.
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