Юрист назвала выплаты, положенные при увольнении по собственному желанию

Краткий пересказ от РИА ИИ При увольнении по собственному желанию сотрудник получает оплату за фактически отработанные дни и компенсацию за неиспользованный ежегодный отпуск.

При сокращении штата или ликвидации организации работник должен получить выходное пособие в размере среднего месячного заработка.

Увольнение по соглашению сторон оформляется в любой срок без обязательной двухнедельной отработки, выходное пособие при этом не обязательно, но возможно по договоренности сторон.

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Сотруднику при увольнении по собственному желанию положена оплата за фактически отработанные дни и компенсация за неиспользованный ежегодный отпуск, сообщила РИА Новости юрист, подполковник внутренней службы в отставке Елена Браун.

Собеседница агентства заявила, что в соответствии со статьей 140 ТК РФ (Сроки расчета при увольнении), при расторжении трудового договора работодатель должен произвести с работником полный расчет в день увольнения.

"Оплата за фактически отработанные дни в месяце увольнения (заработная плата), включая премии, надбавки и доплаты, предусмотренные внутренними документами предприятия, а также компенсация за неиспользованный ежегодный отпуск - основной и дополнительный - положены работнику при увольнении по собственному желанию", - сказала Браун.

Она добавила, что такие же выплаты положены сотруднику при сокращении и увольнении по соглашению сторон.

Также при сокращении штата или ликвидации организации работник, согласно статье 178 ТК РФ (Выходные пособия. Выплата среднего месячного заработка за период трудоустройства или единовременной компенсации) к обязательным выплатам должен получить выходное пособие - дополнительную выплату для материальной поддержки сотрудника из-за потери работы - в размере среднего месячного заработка, а также, в случае поиска работы, средний заработок на период трудоустройства за второй месяц после увольнения, уточнила юрист.

"Также выходное пособие для сезонных работников выплачивается в размере двухнедельного среднего заработка, а для работающих в районах Крайнего Севера средний заработок может сохраняться до 6 месяцев", - отметила Браун.

По ее словам, при увольнении по соглашению сторон, согласно пункту 1 части 1 статьи 77 ТК РФ, выплата выходного пособия не обязательна, но возможна по договоренности сторон и указании в соглашении о расторжении трудового договора. При этом размер такой компенсации не ограничен, кроме отдельных категорий работников - руководителей и главных бухгалтеров госучреждений - а увольнение оформляется в любой срок без обязательной двухнедельной отработки, добавила юрист.