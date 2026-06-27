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На Бали раскрыли схему вымогательства денег у иностранцев - РИА Новости, 27.06.2026
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05:46 27.06.2026
На Бали раскрыли схему вымогательства денег у иностранцев

На Бали выявили новые эпизоды вымогательства денег у иностранцев

© РИА Новости / Михаил ЦыгановБерег Индийского океана на Бали
Берег Индийского океана на Бали - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Михаил Цыганов
Берег Индийского океана на Бали. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Индонезийская комиссия по борьбе с коррупцией (KPK) выявила новые эпизоды предполагаемого вымогательства денег у иностранных граждан при оформлении документов на проживание на Бали.
  • Следователи KPK допросили представителей двух визовых агентств в рамках проверки сведений о принуждении посредников платить дополнительные суммы за оформление иммиграционных документов.
  • KPK задержала 17 человек, включая восемь высокопоставленных фигурантов, подозреваемых в участии в коррупционной схеме, которая могла принести незаконный доход в размере около 8,9 миллиона долларов с 2022 по 2026 год.
ДЖАКАРТА, 27 июн - РИА Новости. Индонезийская комиссия по борьбе с коррупцией (KPK) выявила новые эпизоды предполагаемого вымогательства денег у иностранных граждан при оформлении документов на проживание на Бали, сообщает агентство ANTARA.
Следователи в пятницу допросили представителей двух визовых агентств. Как заявил официальный представитель KPK Буди Прасетьо, следствие проверяет сведения о том, что посредников заставляли платить деньги сверх официальных государственных сборов.
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"Следователи выясняют обстоятельства предполагаемых требований о передаче денег помимо официальной оплаты в соответствии с тарифами неналоговых государственных сборов (PNBP)", - сказал Прасетьо.
По его словам, визовые агентства могли быть вынуждены передавать дополнительные суммы, чтобы иммиграционные документы, в том числе разрешения на временное (KITAS) и постоянное (KITAP) проживание, а также визы по прибытии (VoA), оформлялись без задержек.
Расследование стало продолжением особой операции ведомства, проведенной 2-3 июня. Тогда KPK задержала 17 человек - восемь чиновников и девять представителей частного сектора, подозреваемых в участии в коррупционной схеме при оформлении документов для иностранцев.
По делу проходят восемь высокопоставленных фигурантов, включая бывшего генерального директора иммиграционной службы Индонезии Силми Карима и исполнявшего обязанности главы ведомства Саффара Мухаммада Годама.
По данным KPK, с 2022 по 2026 год участники схемы могли незаконно получить 145,5 миллиарда индонезийских рупий (около 8,9 миллиона долларов). Следствие считает, что деньги систематически взимались с иностранцев и визовых посредников сверх официальных платежей за оформление документов.
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