Краткий пересказ от РИА ИИ Индонезийская комиссия по борьбе с коррупцией (KPK) выявила новые эпизоды предполагаемого вымогательства денег у иностранных граждан при оформлении документов на проживание на Бали.

Следователи KPK допросили представителей двух визовых агентств в рамках проверки сведений о принуждении посредников платить дополнительные суммы за оформление иммиграционных документов.

KPK задержала 17 человек, включая восемь высокопоставленных фигурантов, подозреваемых в участии в коррупционной схеме, которая могла принести незаконный доход в размере около 8,9 миллиона долларов с 2022 по 2026 год.

ДЖАКАРТА, 27 июн - РИА Новости. Индонезийская комиссия по борьбе с коррупцией (KPK) выявила новые эпизоды предполагаемого вымогательства денег у иностранных граждан при оформлении документов на проживание на Бали, сообщает агентство Индонезийская комиссия по борьбе с коррупцией (KPK) выявила новые эпизоды предполагаемого вымогательства денег у иностранных граждан при оформлении документов на проживание на Бали, сообщает агентство ANTARA

Следователи в пятницу допросили представителей двух визовых агентств. Как заявил официальный представитель KPK Буди Прасетьо, следствие проверяет сведения о том, что посредников заставляли платить деньги сверх официальных государственных сборов.

"Следователи выясняют обстоятельства предполагаемых требований о передаче денег помимо официальной оплаты в соответствии с тарифами неналоговых государственных сборов (PNBP)", - сказал Прасетьо.

По его словам, визовые агентства могли быть вынуждены передавать дополнительные суммы, чтобы иммиграционные документы, в том числе разрешения на временное (KITAS) и постоянное (KITAP) проживание, а также визы по прибытии (VoA), оформлялись без задержек.

Расследование стало продолжением особой операции ведомства, проведенной 2-3 июня. Тогда KPK задержала 17 человек - восемь чиновников и девять представителей частного сектора, подозреваемых в участии в коррупционной схеме при оформлении документов для иностранцев.

По делу проходят восемь высокопоставленных фигурантов, включая бывшего генерального директора иммиграционной службы Индонезии Силми Карима и исполнявшего обязанности главы ведомства Саффара Мухаммада Годама.