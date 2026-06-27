Вучич заявил, что скоро подаст в отставку

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент Сербии заявил, что сейчас идут его последние дни и недели на посту главы государства.

О скорой отставке он сообщил собравшимся на акцию в поддержку политики правящей партии.

Ее требует оппозиция, обвинившая действующие власти в халатности после гибели людей на вокзале в 2024 году.

БЕЛГРАД, 27 июн — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что идут его последние дни и недели на посту главы государства.

В Белграде проходит массовая акция "Сербия, одна семья" в поддержку политики Вучича и правящей Сербской прогрессивной партии. По данным полиции, она собрала 207 тысяч человек.

« "Это последний раз, когда я выступаю как президент перед таким числом людей. Я верно служил своей стране 14 лет, на каждом посту. <...> Вам говорили, что я никогда не покину свой президентский пост. Это мои последние дни и недели в качестве президента республики", — сказал Вучич собравшимся.

После этого он сообщил, что покинет пост главы государства через несколько недель. Срок его полномочий истекает весной 2027 года. В случае досрочной отставки выборы по закону должны состояться через 90 дней. Ее требуют протестующие студенты и сторонники оппозиции.

Манифестации начались в ноябре 2024 года после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде, повлекшего гибель 16 человек. Демонстранты обвиняют действующую власть в системной коррупции, кумовстве и халатности. Обстановка в городах обострилась в середине августа 2025-го, когда манифестанты стали идти на противостояние с полицией и блокировать дороги в вечерние и ночные часы. Власти осудили насилие и призвали к снижению напряженности.