ВСУ формируют боевые группы из мобилизованных в Черниговской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинское командование формирует сводные боевые группы территориальной обороны из мобилизованных, не прошедших базовую военную подготовку.
- Часть мобилизованных была вывезена на позиции из учебного центра «Десна», где по спискам личного состава якобы продолжает проходить подготовку.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Украинское командование формирует сводные боевые группы территориальной обороны из мобилизованных, не прошедших базовую военную подготовку, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"В Черниговской области формируют сводные боевые группы территориальной обороны из насильно мобилизованных военнослужащих, не прошедших базовую военную подготовку", — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что часть мобилизованных была вывезена на позиции из учебного центра "Десна", где по спискам личного состава якобы продолжает проходить подготовку. По его словам, большинство мобилизованных являются уроженцами Черниговской области, а также соседних Сумской, Полтавской и Харьковской областей.