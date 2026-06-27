Краткий пересказ от РИА ИИ
- Военнослужащие 425-го отдельного штурмового полка ВСУ предприняли попытку контратаки в районе поселка Казачья Лопань Харьковской области.
- Контратака была неудачной, военнослужащие ВСУ были своевременно обнаружены и уничтожены, двое украинских штурмовиков взяты в плен.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Военнослужащие 425-го отдельного штурмового полка ВСУ предприняли неудачную попытку контратаки в районе поселка Казачья Лопань Харьковской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"В районе поселка Казачья Лопань украинские националисты боевыми группами 425 ошп предприняли попытку контратаки", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что военнослужащие ВСУ были своевременно обнаружены и уничтожены, двое украинских штурмовиков взяты в плен.