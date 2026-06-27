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Командование ВСУ перебросило инструкторов в Харьковскую область - РИА Новости, 27.06.2026
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Командование ВСУ перебросило инструкторов в Харьковскую область

Командование ВСУ перебросило инструкторов с учебных полигонов к селу Земляной Яр

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Командование ВСУ перебросило наиболее подготовленных инструкторов 57-й отдельной мотопехотной бригады на позиции в районе села Земляной Яр Харьковской области.
  • Перед отправкой на позиции украинским военнослужащим показывали деморализующие постановочные ролики о российском плене.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Командование ВСУ перебросило наиболее подготовленных инструкторов 57-й отдельной мотопехотной бригады (ОМПБр) на позиции в районе села Земляной Яр Харьковской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Допросы военнопленных показали, что для удержания сравнительно небольшого села Земляной Яр командование ВСУ перебросило с учебных полигонов наиболее подготовленных инструкторов 57-й ОМПБр", — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что перед отправкой на позиции украинским военнослужащим показывали деморализующие постановочные ролики, которыми пытались запугать российским пленом.
Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял о необходимости создать условия для сдачи в плен украинских военных и гарантировал им жизнь и достойное обращение. В конце мая 2026 года военнослужащий с позывным Донор сообщил РИА Новости, что солдаты ВСУ стали все чаще и охотнее сдаваться в плен, видя в этом единственный способ выжить. По его словам, большинство из них были насильно мобилизованы и не хотят воевать. Он также отметил, что люди просто встают с позиций и идут сдаваться добровольно.
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