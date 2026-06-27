Рейтинг@Mail.ru
ВС России перерезают снабжение ВСУ в Красном Лимане - РИА Новости, 27.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:00 27.06.2026 (обновлено: 15:32 27.06.2026)
ВС России перерезают снабжение ВСУ в Красном Лимане

ВС России не дают ВСУ провести ротацию в Красном Лимане

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий мотострелковых подразделений ВС России на боевой позиции в зоне СВО
Военнослужащий мотострелковых подразделений ВС России на боевой позиции в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Военнослужащий мотострелковых подразделений ВС России на боевой позиции в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские войска перерезают снабжение украинских подразделений в Красном Лимане.
  • Украинские подразделения испытывают нехватку провизии и личного состава, не могут провести ротацию.
  • Российские бойцы наносят поражение противнику в основном за счет беспилотников, а стрелкового боя ВСУ избегают.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Российские войска перерезают снабжение украинских подразделений в Красном Лимане, они испытывают нехватку провизии и личного состава, не могут провести ротацию, сообщил командир 31-го мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" с позывным Восход.
"В связи с тем, что мы перерезаем логистику, хорошее, плотное такое огневое поражение наносим западнее населенного пункта, переправы, которые ведут к населенному пункту. Испытывает (противник - ред.), естественно, нехватку людей, испытывает нехватку провизии того же личного состава, то есть где-то накопиться, ротации, соответственно, отсутствует, не даем проходить по ранее их проложенным маршрутам", - приводит слова Восхода Минобороны РФ.
Он отметил, что российские бойцы наносят поражение противнику в основном за счет беспилотников. Стрелкового боя ВСУ избегают, так, за последний месяц на участке ответственности Восхода не было ни единого такого контакта, рассказал командир.
По его словам, при встрече с российскими военнослужащими украинские солдаты предпочитают сразу сдаваться в плен. Восход пришел к выводу, что у ВСУ "что-то внутри коллектива уже не складывается", раз они отказываются от выполнения задач.
"То есть просто спрятались и сидят. То есть их не кормят, их не поят, не меняют, ротация не происходит. То есть наказание у них прямо со всех сторон давят на них", - рассказал он о положении украинских солдат.
Флаги ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
"Чистое зло". Слова фон дер Ляйен об Украине поразили Запад
Вчера, 09:25
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКрасный ЛиманВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала