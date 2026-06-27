Краткий пересказ от РИА ИИ Российские войска перерезают снабжение украинских подразделений в Красном Лимане.

Украинские подразделения испытывают нехватку провизии и личного состава, не могут провести ротацию.

Российские бойцы наносят поражение противнику в основном за счет беспилотников, а стрелкового боя ВСУ избегают.

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Российские войска перерезают снабжение украинских подразделений в Красном Лимане, они испытывают нехватку провизии и личного состава, не могут провести ротацию, сообщил командир 31-го мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" с позывным Восход.

"В связи с тем, что мы перерезаем логистику, хорошее, плотное такое огневое поражение наносим западнее населенного пункта, переправы, которые ведут к населенному пункту. Испытывает (противник - ред.), естественно, нехватку людей, испытывает нехватку провизии того же личного состава, то есть где-то накопиться, ротации, соответственно, отсутствует, не даем проходить по ранее их проложенным маршрутам", - приводит слова Восхода Минобороны РФ.

Он отметил, что российские бойцы наносят поражение противнику в основном за счет беспилотников. Стрелкового боя ВСУ избегают, так, за последний месяц на участке ответственности Восхода не было ни единого такого контакта, рассказал командир.

По его словам, при встрече с российскими военнослужащими украинские солдаты предпочитают сразу сдаваться в плен. Восход пришел к выводу, что у ВСУ "что-то внутри коллектива уже не складывается", раз они отказываются от выполнения задач.