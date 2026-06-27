Краткий пересказ от РИА ИИ Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил россиян с Днем молодежи.

День молодежи отмечается в последнюю субботу июня, в 2026 году этот день выпадает на 27 июня.

Володин отметил, что на молодом поколении лежит ответственность за будущее России и ее достижения в различных областях.

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил россиян с Днем молодежи, отметив, что на молодом поколении лежит ответственность за будущее России и ее достижения в различных областях.

День молодежи России отмечается в последнюю субботу июня. Дата праздника установлена распоряжением президента России от 2 мая 2023 года. В 2026 году этот день выпадает на 27 июня.

« "Дорогие друзья, поздравляю вас с Днем молодежи! Выбирая профессиональный путь, определяя приоритеты, помните, что на ваших плечах лежит ответственность за будущее нашей страны. Ее достижения в различных областях. Мечтайте, идите к своей цели", - сказал Володин , его слова приводятся на сайте Госдумы.

Он отметил, что в жизни могут быть разные препятствия и, преодолевая их, вы станете сильнее. Председатель Госдумы также пожелал всем причастным к празднику здоровья, хорошего настроения и успехов.