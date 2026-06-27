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Володин поздравил россиян с Днем молодежи - РИА Новости, 27.06.2026
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09:30 27.06.2026
Володин поздравил россиян с Днем молодежи

Володин поздравил россиян с Днем молодежи, пожелав достигать целей

© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской ФедерацииВячеслав Володин
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
Вячеслав Володин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил россиян с Днем молодежи.
  • День молодежи отмечается в последнюю субботу июня, в 2026 году этот день выпадает на 27 июня.
  • Володин отметил, что на молодом поколении лежит ответственность за будущее России и ее достижения в различных областях.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил россиян с Днем молодежи, отметив, что на молодом поколении лежит ответственность за будущее России и ее достижения в различных областях.
День молодежи России отмечается в последнюю субботу июня. Дата праздника установлена распоряжением президента России от 2 мая 2023 года. В 2026 году этот день выпадает на 27 июня.
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"Дорогие друзья, поздравляю вас с Днем молодежи! Выбирая профессиональный путь, определяя приоритеты, помните, что на ваших плечах лежит ответственность за будущее нашей страны. Ее достижения в различных областях. Мечтайте, идите к своей цели", - сказал Володин, его слова приводятся на сайте Госдумы.
Он отметил, что в жизни могут быть разные препятствия и, преодолевая их, вы станете сильнее. Председатель Госдумы также пожелал всем причастным к празднику здоровья, хорошего настроения и успехов.
В России согласно Федеральному закону "О молодежной политике в Российской Федерации" от 30 декабря 2020 года, молодежью считается социально-демографическая группа лиц в возрасте от 14 до 35 лет включительно. Количество молодых людей этой возрастной категории в России составляет около 37 миллионов человек.
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