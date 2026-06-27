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При ракетной атаке ВСУ на Волгоград погиб человек - РИА Новости, 27.06.2026
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12:35 27.06.2026 (обновлено: 12:46 27.06.2026)
При ракетной атаке ВСУ на Волгоград погиб человек

При ракетной атаке ВСУ на Волгоград погиб человек, еще одного ищут

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате ракетной атаки ВСУ на Волгоград погиб один человек, поиски еще одного продолжаются.
  • Госпитализированы 11 пострадавших, состояние двоих из них тяжелое.
ВОЛГОГРАД, 27 июн - РИА Новости. Один человек погиб в результате ракетной атаки ВСУ на Волгоград, поиски еще одного продолжаются, сообщил губернатор Андрей Бочаров.
"К сожалению, в результате сегодняшней ракетной атаки есть погибший. В ходе ликвидации повреждений обнаружено тело работника предприятия. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего. Поиски еще одного сотрудника предприятия продолжаются", - приводятся слова Бочарова в Telegram-канале администрации области.
По уточненным данным властей, госпитализированы 11 пострадавших. Состояние двоих из них тяжелое.
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