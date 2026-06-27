Подразделения "Центра" улучшили тактическое положение в зоне СВО

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Центр" за минувшие сутки улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям ВСУ в Днепропетровской области и ДНР, где противник потерял более 305 военнослужащих, сообщает Минобороны России.

"Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 305 военнослужащих, бронетранспортер "Буцефал", семь боевых бронированных машин, четыре автомобиля, два орудия полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы", - добавили в Минобороны.