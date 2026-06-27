Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения российской группировки войск «Центр» за минувшие сутки улучшили тактическое положение.
- Нанесено поражение формированиям ВСУ в Днепропетровской области и ДНР.
- Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 305 военнослужащих и военная техника.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Центр" за минувшие сутки улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям ВСУ в Днепропетровской области и ДНР, где противник потерял более 305 военнослужащих, сообщает Минобороны России.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Новогригоровка Днепропетровской области, Красноярское, Светлое, Грузское, Анновка и Белицкое Донецкой Народной Республики.
"Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 305 военнослужащих, бронетранспортер "Буцефал", семь боевых бронированных машин, четыре автомобиля, два орудия полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы", - добавили в Минобороны.