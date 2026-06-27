Краткий пересказ от РИА ИИ
- Штурмовые подразделения группировки войск «Восток» вытеснили украинские формирования с рубежей на западном берегу реки Гайчур и освободили Новоскелеватое.
- В ходе освобождения Новоскелеватого уничтожено до взвода боевиков ВСУ, пять боевых бронированных машин и другая техника.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Военнослужащие российской группировки "Восток" в ходе освобождения Новоскелеватого уничтожили до взвода боевиков ВСУ и пять бронемашин, сообщили в Минобороны РФ.
Штурмовые подразделения 36-й отдельной мотострелковой бригады 29-й общевойсковой армии группировки войск "Восток" вытеснили украинские формирования с рубежей на западном берегу реки Гайчур и освободили населенный пункт Новоскелеватое.
"В ходе боев в районе населённого пункта уничтожено до взвода противника, 5 боевых бронированных машин, автомобильная и мототехника, 6 наземных роботизированных комплексов, а также 16 гексакоптеров типа "Баба-Яга", - говорится в сообщении.