В Томске арестовали водителя, сбившего двух подростков на тротуаре

Краткий пересказ от РИА ИИ 19-летний водитель автомобиля Toyota Camry сбил двоих пешеходов на тротуаре в Томске, один из которых погиб.

Водителю избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

НОВОСИБИРСК, 27 июн - РИА Новости. Девятнадцатилетний водитель автомобиля Toyota Camry, сбивший 22 июня на тротуаре двоих подростков, один из которых скончался, заключен под стражу, сообщили РИА Новости в УМВД по Томской области.

По данным УМВД, ночью 22 июня на улице Новосибирской автомобиль Toyota Camry под управлением 19-летнего водителя выехал с проезжей части на тротуар, где сбил двух пешеходов. В результате ДТП 17-летний подросток был госпитализирован, а 18-летний пешеход погиб.

"Возбуждено уголовное дело по пунктам "а" и "в" части 4 статьи 264 УК РФ . Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказал собеседник агентства.

Пункты "а" и "в" статьи 264 УК РФ предусматривают уголовную ответственность за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено в состоянии опьянения лицом, не имеющим или лишенным водительских прав.