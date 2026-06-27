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В Томске арестовали водителя, сбившего двух подростков на тротуаре - РИА Новости, 27.06.2026
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15:33 27.06.2026
В Томске арестовали водителя, сбившего двух подростков на тротуаре

В Томской области задержали водителя, сбившего двух подростков на тротуаре

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • 19-летний водитель автомобиля Toyota Camry сбил двоих пешеходов на тротуаре в Томске, один из которых погиб.
  • Водителю избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
НОВОСИБИРСК, 27 июн - РИА Новости. Девятнадцатилетний водитель автомобиля Toyota Camry, сбивший 22 июня на тротуаре двоих подростков, один из которых скончался, заключен под стражу, сообщили РИА Новости в УМВД по Томской области.
По данным УМВД, ночью 22 июня на улице Новосибирской автомобиль Toyota Camry под управлением 19-летнего водителя выехал с проезжей части на тротуар, где сбил двух пешеходов. В результате ДТП 17-летний подросток был госпитализирован, а 18-летний пешеход погиб.
"Возбуждено уголовное дело по пунктам "а" и "в" части 4 статьи 264 УК РФ. Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказал собеседник агентства.
Пункты "а" и "в" статьи 264 УК РФ предусматривают уголовную ответственность за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено в состоянии опьянения лицом, не имеющим или лишенным водительских прав.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 12 лет.
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