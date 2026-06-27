Иранец сравнил получение визы на ЧМ в России и в США

Краткий пересказ от РИА ИИ Иранцы свободно приезжали болеть за футбольную сборную своей страны на чемпионат мира в России в 2018 году.

На чемпионат мира в США не пустили никого из Ирана, включая членов спортивной делегации и пресс-группу.

Журналист высоко отзывается об организации чемпионата мира по футболу в России в 2018 году.

СИЭТЛ (США), 27 июн - РИА Новости. Иранцы свободно приезжали болеть за футбольную сборную своей страны на чемпионат мира в России в 2018 году, а в США не пустили даже членов спортивной делегации и пресс-группу, рассказал РИА Новости иранский журналист Мехран, который на чемпионат в США приехал от одного из спортивных европейских СМИ.

"Иран выиграл свой первый матч на турнире в России . Игра против Марокко была в Санкт-Петербурге. Я работал на улице после матча, у меня было ощущение, что я в Тегеране", - рассказал журналист, который просил не уточнять портал, который он представляет.

На чемпионат мира в США не пустили из Ирана никого, сетует репортер. Сам он попал в страну благодаря европейскому паспорту.

Журналист лично знает сотрудников пресс-группы сборной, которым не дали визы.

"Разрешили приехать очень узкому кругу: игрокам, нескольким аналитикам, тренерскому составу", - уточнил он.

По его словам, не дали визы и коллегам-журналистам из Исламской Республики. "Представляю, если бы такое отношение было бы во время чемпионата в России. СМИ бы с ума сошли. Или - если бы так относились к США, вот бы волна поднялась", - рассуждает он.

На чемпионаты мира он ездит с 2004 года и высоко отзывается о прошедшем в России в 2018 года мировом первенстве по футболу. "Отличная организация. Отличный транспорт. Скоростной поезд между Москвой и Санкт-Петербургом. Красивые города", - делится воспоминаниями репортер.

Как сообщили ранее в министерстве внутренней безопасности США, сборной Ирана разрешили прибыть в Сиэтл за два дня до игры, которая состоится 26 июня в 20.00 местного времени (06.00 мск 27 июня). При этом команда должна покинуть страну в тот же день, сразу после матча. После двух ничьих Иран на втором месте в своей группе, Египет с четырьмя очками на первом.

Федерация футбола Ирана планировала жаловаться в Международную федерацию футбола (ФИФА) из-за ограничений, с которыми сборная столкнулась при подготовке к матчам чемпионата. Ранее посол Ирана в Мексике Абольфазль Пасандиде сообщил, что национальной сборной запрещено находиться на территории США вне игровых дней, то есть после каждого матча команда должна покидать Штаты.