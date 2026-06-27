Иранец сравнил получение визы на ЧМ в России и в США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Иранцы свободно приезжали болеть за футбольную сборную своей страны на чемпионат мира в России в 2018 году.
- На чемпионат мира в США не пустили никого из Ирана, включая членов спортивной делегации и пресс-группу.
- Журналист высоко отзывается об организации чемпионата мира по футболу в России в 2018 году.
СИЭТЛ (США), 27 июн - РИА Новости. Иранцы свободно приезжали болеть за футбольную сборную своей страны на чемпионат мира в России в 2018 году, а в США не пустили даже членов спортивной делегации и пресс-группу, рассказал РИА Новости иранский журналист Мехран, который на чемпионат в США приехал от одного из спортивных европейских СМИ.
На чемпионат мира в США не пустили из Ирана никого, сетует репортер. Сам он попал в страну благодаря европейскому паспорту.
Журналист лично знает сотрудников пресс-группы сборной, которым не дали визы.
"Разрешили приехать очень узкому кругу: игрокам, нескольким аналитикам, тренерскому составу", - уточнил он.
По его словам, не дали визы и коллегам-журналистам из Исламской Республики. "Представляю, если бы такое отношение было бы во время чемпионата в России. СМИ бы с ума сошли. Или - если бы так относились к США, вот бы волна поднялась", - рассуждает он.
На чемпионаты мира он ездит с 2004 года и высоко отзывается о прошедшем в России в 2018 года мировом первенстве по футболу. "Отличная организация. Отличный транспорт. Скоростной поезд между Москвой и Санкт-Петербургом. Красивые города", - делится воспоминаниями репортер.
Как сообщили ранее в министерстве внутренней безопасности США, сборной Ирана разрешили прибыть в Сиэтл за два дня до игры, которая состоится 26 июня в 20.00 местного времени (06.00 мск 27 июня). При этом команда должна покинуть страну в тот же день, сразу после матча. После двух ничьих Иран на втором месте в своей группе, Египет с четырьмя очками на первом.
Федерация футбола Ирана планировала жаловаться в Международную федерацию футбола (ФИФА) из-за ограничений, с которыми сборная столкнулась при подготовке к матчам чемпионата. Ранее посол Ирана в Мексике Абольфазль Пасандиде сообщил, что национальной сборной запрещено находиться на территории США вне игровых дней, то есть после каждого матча команда должна покидать Штаты.
Главный тренер иранской команды Амир Галенои заявил, что футболисты оказались в худших условиях по сравнению со спортсменами из других стран. По словам Галенои, сборной не дают достаточно времени на подготовку и отдых. После ничьей с Бельгией на вопрос РИА Новости иранский тренер заявил, что обращение с командой влияет на результат, который она демонстрирует.