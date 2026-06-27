Краткий пересказ от РИА ИИ
- Отставной американский сенатор Джон Крейн заявил, что общение с россиянами во время визита в Россию укрепило его веру в традиционные семейные ценности.
- Джон Крейн принимает участие в международном конгрессе «Миру нужен отец», который проходит на площадке Государственной думы.
МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Отставной американский сенатор из штата Индиана Джон Крейн заявил РИА Новости, что общение с россиянами во время визита в Россию укрепило его веру в традиционные семейные ценности.
"Я здесь не так давно, но, конечно, люди, с которыми я здесь общаюсь, только укрепляют мою веру в традиционные ценности и в то, как они действительно могут создать прочный семейный фундамент", – сказал Крейн.
Он отметил, что сторонники семейных ценностей есть как в России, так и на Западе.
"Наша цель – учиться друг у друга и продолжать поддерживать друг друга", – добавил отставной сенатор.