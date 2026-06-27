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Визит в Россию помог экс-сенатору США укрепить веру в семейные ценности - РИА Новости, 27.06.2026
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06:27 27.06.2026
Визит в Россию помог экс-сенатору США укрепить веру в семейные ценности

Экс-сенатор Крейн заявил, что визит в РФ укрепил его веру в семейные ценности

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и США
Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Отставной американский сенатор Джон Крейн заявил, что общение с россиянами во время визита в Россию укрепило его веру в традиционные семейные ценности.
  • Джон Крейн принимает участие в международном конгрессе «Миру нужен отец», который проходит на площадке Государственной думы.
МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Отставной американский сенатор из штата Индиана Джон Крейн заявил РИА Новости, что общение с россиянами во время визита в Россию укрепило его веру в традиционные семейные ценности.
Крейн, до 2024 года занимавший место в сенате Индианы, принимает участие в международном конгрессе "Миру нужен отец", который проходит на площадке Государственной думы. В нем также участвуют делегаты из России, Индии, Пакистана, Бразилии и Румынии.
"Я здесь не так давно, но, конечно, люди, с которыми я здесь общаюсь, только укрепляют мою веру в традиционные ценности и в то, как они действительно могут создать прочный семейный фундамент", – сказал Крейн.
Он отметил, что сторонники семейных ценностей есть как в России, так и на Западе.
"Наша цель – учиться друг у друга и продолжать поддерживать друг друга", – добавил отставной сенатор.
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