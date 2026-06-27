Визит в Россию помог экс-сенатору США укрепить веру в семейные ценности

МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Отставной американский сенатор из штата Индиана Джон Крейн заявил РИА Новости, что общение с россиянами во время визита в Россию укрепило его веру в традиционные семейные ценности.

"Я здесь не так давно, но, конечно, люди, с которыми я здесь общаюсь, только укрепляют мою веру в традиционные ценности и в то, как они действительно могут создать прочный семейный фундамент", – сказал Крейн.