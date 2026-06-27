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Представитель отрасли оценил перспективы российских вин на рынке США - РИА Новости, 27.06.2026
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05:12 27.06.2026
Представитель отрасли оценил перспективы российских вин на рынке США

Миллер: российским винам могут потребоваться годы для формирования спроса в США

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВино в бокалах
Вино в бокалах - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Вино в бокалах. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Выход российских вин на рынок США может потребовать несколько лет для формирования спроса и заметных объемов продаж.
  • По мнению Кристиана Миллера, для успешного выхода на рынок нужен либо большой рекламный бюджет, либо поддержка крупных оптовиков.
  • Российские вина могут столкнуться с дополнительными трудностями при выходе на американский рынок из-за непростой политической обстановки.
ВАШИНГТОН, 27 июн - РИА Новости. Российским винам в случае выхода на рынок США могут потребоваться годы для формирования спроса и заметных объемов продаж, заявил РИА Новости представитель американской винной отрасли, директор по исследованиям отраслевой организации Wine Market Council Кристиан Миллер.
В июне спецпредставитель президента России Борис Титов заявил, что российские вина могут появиться на полках американских магазинов на фоне торговой политики президента США Дональда Трампа и сокращения присутствия европейских вин на рынке США.
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"В целом новому региону или новому типу вина на рынке потребуется несколько лет или даже много лет, чтобы добиться достаточного пробного спроса или объема продаж, если только за ним не стоит большой рекламный бюджет и крупные оптовики", сказал РИА Новости Миллер, комментируя перспективы выхода российских вин на американский рынок.
По его словам, в США существуют потребительские сегменты для разных стилей вина, однако они сильно различаются по размеру и каналам покупки, что требует отдельного подхода к продвижению для каждой аудитории.
Кроме того, российские вина при выходе на американский рынок могут столкнуться с дополнительными трудностями из-за непростой политической обстановки, добавил представитель отрасли.
В последние месяцы многие торговые партнеры США сталкиваются с новыми рисками из-за тарифной политики администрации Трампа. Под угрозой ограничений уже оказывались европейские поставщики алкоголя, включая производителей французского вина и шампанского.
Опасения сохраняются и у Италии, для которой вино остается одним из ключевых экспортных секторов. В Риме предупреждали, что возможные американские пошлины могут серьезно ударить по поставкам итальянской винодельческой продукции на рынок США.
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