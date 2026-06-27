В Венгрии ввели максимальный уровень опасности из-за жары

Краткий пересказ от РИА ИИ В Венгрии с субботы действует максимальный уровень опасности из-за экстремальной жары, температура может превысить 40 градусов в тени.

В Будапеште бесплатно раздают питьевую воду, а также открыт свободный доступ в кондиционируемые помещения.

Власти Венгрии рекомендовали государственным учреждениям временно перевести сотрудников на удаленную работу и перенести физически тяжелые работы на утренние и вечерние часы.

БУДАПЕШТ, 27 июн - РИА Новости. В Венгрии с субботы действует максимальный уровень опасности из-за экстремальной жары, по городу в метро, на вокзалах и площадях бесплатно раздают воду, передает корреспондент РИА Новости.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр на правительственном брифинге в четверг анонсировал введение максимального, третьего уровня опасности с субботы по вторник, поскольку, по прогнозам, температура воздуха в эти дни может превысить 40 градусов в тени, что станет новым рекордом.

В метро, на вокзалах и площадях Будапешта бесплатно раздают питьевую воду, муниципальные общественные пространства по указанию властей открыли свободный доступ граждан в кондиционируемые помещения. На специальном сайте перечислены более двух тысяч таких помещений по всей стране, чтобы жители знали, где можно спрятаться от жары.

Для снижения нагрузки на людей и инфраструктуру власти Венгрии рекомендовали государственным учреждениям временно перевести сотрудников на удаленную работу, а физически тяжелые работы перенести на утренние и вечерние часы и, по возможности, сократить рабочий день. Временно отменен традиционный запрет на движение грузовиков по выходным, чтобы избежать простоев транспорта и перебоев с поставками.

Из-за риска деформации рельсов железные дороги предупреждают о возможном снижении скорости поездов и задержках. По всей стране также действует полный запрет на разведение открытого огня в лесах и на прилегающих территориях из-за чрезвычайно высокой пожарной опасности.

В последние дни не раз поднимался вопрос об отмене, переносе или сокращении ЛГБТ*-парада, запланированного на субботу, однако власти Будапешта заявили, что он все-таки пройдет по запланированному маршруту длиной почти пять километров. По городу идет подготовка к перекрытию улиц.

Издание Nepszava отмечает, что подобное упорство властей венгерской столицы в проведении шествия связано с тем, что в прошлом году оно не было согласовано с полицией и прошло наперекор ее запрету, а в этом году после смены власти по итогам выборов запрета не было. Издание Kontroll сообщило, что в параде примет участие еврокомиссар по вопросам равенства, готовности и управления кризисами Хаджа Лабиб.