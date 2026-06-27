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В Венесуэле спасли из-под завалов 11-летнего мальчика - РИА Новости, 27.06.2026
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23:46 27.06.2026
В Венесуэле спасли из-под завалов 11-летнего мальчика

В Венесуэле колумбийские спасатели вытащили из-под завалов живого ребенка

© РИА НовостиПоследствия землетрясения в Ла-Гуайре, Венесуэла
Последствия землетрясения в Ла-Гуайре, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости
Последствия землетрясения в Ла-Гуайре, Венесуэла
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Венесуэле произошли два мощных землетрясения с магнитудой 7,2 и 7,5, после чего случилось 430 афтершоков.
  • Колумбийские спасатели вытащили из-под завалов живого 11-летнего мальчика Моисеса после 70 часов спасательной операции.
КАРАКАС, 27 июн - РИА Новости. Колумбийские спасатели в Венесуэле вытащили из-под завалов живого 11-летнего мальчика, сообщило колумбийское министерство обороны.
"Это чудо! Моисеса спасли живым. После 70 часов, проведенных под завалами, команда USAR COL-1 из Колумбии успешно спасла 11-летнего Моисеса в ходе операции, которая вселяет в нас надежду", - говорится в сообщении в соцсети X.
В Венесуэле произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США, составила 7,2, а второй - 7,5. После этого произошло 430 афтершоков. По последним данным властей Венесуэлы, число погибших возросло до 1430, медицинская помощь оказана 3238 пострадавшим. Были разрушены многие жилые дома, повреждены инфраструктура и больницы, закрыт главный аэропорт страны.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения. Москва заявила о готовности помочь Каракасу.
Последствия землетрясения в Венесуэле. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
В Венесуэле зафиксировали 430 афтершоков после землетрясения
Вчера, 20:52
 
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