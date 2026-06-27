В Венесуэле спасли из-под завалов 11-летнего мальчика

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Венесуэле произошли два мощных землетрясения с магнитудой 7,2 и 7,5, после чего случилось 430 афтершоков.
- Колумбийские спасатели вытащили из-под завалов живого 11-летнего мальчика Моисеса после 70 часов спасательной операции.
КАРАКАС, 27 июн - РИА Новости. Колумбийские спасатели в Венесуэле вытащили из-под завалов живого 11-летнего мальчика, сообщило колумбийское министерство обороны.
В Венесуэле произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США, составила 7,2, а второй - 7,5. После этого произошло 430 афтершоков. По последним данным властей Венесуэлы, число погибших возросло до 1430, медицинская помощь оказана 3238 пострадавшим. Были разрушены многие жилые дома, повреждены инфраструктура и больницы, закрыт главный аэропорт страны.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения. Москва заявила о готовности помочь Каракасу.