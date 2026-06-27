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У берегов Венесуэлы произошло землетрясение магнитудой 5,4 - РИА Новости, 27.06.2026
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22:57 27.06.2026
У берегов Венесуэлы произошло землетрясение магнитудой 5,4

Cейсмологи зафиксировали у берегов Венесуэлы землетрясение магнитудой 5,4

© Depositphotos.com / albundСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© Depositphotos.com / albund
Сейсмограф. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • У берегов Венесуэлы зафиксировано землетрясение магнитудой 5,4.
  • Землетрясение произошло в 19:20 по времени UTC в 60 километрах к западу от Каракаса.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировано у берегов Венесуэлы, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Землетрясение зафиксировано в 19.20 по времени UTC (22.20 мск) в 60 километрах к западу от столицы страны Каракаса с населением около три миллиона человек. Очаг залегал на глубине 35 километров.
Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.
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В миреВенесуэлаКаракасЕвропейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)Землетрясение в Венесуэле
 
 
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