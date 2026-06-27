В Венесуэле зафиксировали 430 афтершоков после землетрясения

Краткий пересказ от РИА ИИ В Венесуэле вечером в среду произошли две серии мощных землетрясений с магнитудой 7,2 и 7,5.

После землетрясений зарегистрировано уже 430 афтершоков.

Число погибших в результате землетрясений возросло до 1430, еще 3360 получили ранения, более 4 тысяч человек лишились жилья.

МЕХИКО, 27 июн - РИА Новости. После разрушительного землетрясения, которое произошло в Венесуэле вечером в среду, зарегистрировано уже 430 афтершоков, сообщил спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес.

"К настоящему моменту у нас произошло 432 сейсмических события: два трагических землетрясения 24 июня около шести часов вечера и после них - 430 афтершоков", - сказал Родригес на брифинге, который показал телеканал VTV.

По его словам, большое число повторных подземных толчков свидетельствует о масштабе высвобожденной тектонической энергии.

Родригес вновь призвал жителей страны не приезжать в наиболее пострадавший штат Ла-Гуайра, чтобы не мешать работе спасателей.

"Если вы хотите нам помочь - помогите, оставаясь дома. Если же у вас есть необходимые навыки для участия в спасательных работах или оказания медицинской помощи, зарегистрируйтесь в центре для добровольцев, чтобы ваша работа была организована должным образом", - добавил он.

По словам Родригеса, спасательные операции продолжаются в круглосуточном режиме, а работы требуют тишины и отсутствия большого скопления людей в районах разбора завалов.

Венесуэле в среду вечером произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США, составила 7,2, а второй - 7,5. По последним данным властей Венесуэлы, число погибших возросло до 1430, еще 3360 получили ранения, более 4 тысяч человек лишились жилья. Были разрушены многие жилые дома, повреждены инфраструктура и больницы, закрыт главный аэропорт страны.