Число жертв землетрясения в Венесуэле увеличилось до 1430

Краткий пересказ от РИА ИИ Число погибших в результате землетрясений в Венесуэле выросло до 1430 человек.

Медицинская помощь оказана 3238 пострадавшим, более 5 тысяч человек получили помощь в пунктах первичного медицинского осмотра.

Власти зарегистрировали 3142 семьи, оставшиеся без жилья, для них организовано размещение в убежищах.

МЕХИКО, 27 июн - РИА Новости. Число погибших в результате разрушительных землетрясений в Венесуэле выросло до 1430 человек, более 3,2 тысячи пострадавших получили медицинскую помощь, сообщил спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес.

"На этот час... мы уже насчитали 1430 наших братьев и сестер, которые, к сожалению, погибли. Наши объятия, наши соболезнования - их семьям и близким", - сказал Родригес в ходе очередного брифинга, которое показало национальное ТВ.

По словам политика, медицинская помощь оказана 3238 пострадавшим. Кроме того, власти зарегистрировали 3142 семьи, оставшиеся без жилья, для них организовано размещение в убежищах, оказывается необходимая помощь.

Родригес сообщил, что медики провели свыше 12 тысяч выездных консультаций в районах бедствия, более 5 тысяч человек получили помощь в пунктах первичного медицинского осмотра.

К международной помощи присоединились новые иностранные медицинские и спасательные группы, а общее число зарубежных спасателей достигло 2242 человек.