Число жертв землетрясения в Венесуэле увеличилось до 1430

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Число погибших в результате землетрясений в Венесуэле выросло до 1430 человек.
- Медицинская помощь оказана 3238 пострадавшим, более 5 тысяч человек получили помощь в пунктах первичного медицинского осмотра.
- Власти зарегистрировали 3142 семьи, оставшиеся без жилья, для них организовано размещение в убежищах.
МЕХИКО, 27 июн - РИА Новости. Число погибших в результате разрушительных землетрясений в Венесуэле выросло до 1430 человек, более 3,2 тысячи пострадавших получили медицинскую помощь, сообщил спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес.
"На этот час... мы уже насчитали 1430 наших братьев и сестер, которые, к сожалению, погибли. Наши объятия, наши соболезнования - их семьям и близким", - сказал Родригес в ходе очередного брифинга, которое показало национальное ТВ.
По словам политика, медицинская помощь оказана 3238 пострадавшим. Кроме того, власти зарегистрировали 3142 семьи, оставшиеся без жилья, для них организовано размещение в убежищах, оказывается необходимая помощь.
Родригес сообщил, что медики провели свыше 12 тысяч выездных консультаций в районах бедствия, более 5 тысяч человек получили помощь в пунктах первичного медицинского осмотра.
К международной помощи присоединились новые иностранные медицинские и спасательные группы, а общее число зарубежных спасателей достигло 2242 человек.
В среду у северного побережья Венесуэлы произошли два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 с разницей менее минуты. Наиболее серьезные разрушения зафиксированы в штате Ла-Гуайра и Каракасе. Власти ввели режим чрезвычайного положения, продолжаются поисково-спасательные работы.