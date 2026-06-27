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Число жертв землетрясения в Венесуэле увеличилось до 1430 - РИА Новости, 27.06.2026
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20:28 27.06.2026 (обновлено: 20:46 27.06.2026)
Число жертв землетрясения в Венесуэле увеличилось до 1430

Число жертв землетрясения в Венесуэле увеличилось до 1430, 3238 пострадали

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПоследствия землетрясения в Венесуэле. Стоп-кадр видео
Последствия землетрясения в Венесуэле. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости
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Последствия землетрясения в Венесуэле. Стоп-кадр видео
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Число погибших в результате землетрясений в Венесуэле выросло до 1430 человек.
  • Медицинская помощь оказана 3238 пострадавшим, более 5 тысяч человек получили помощь в пунктах первичного медицинского осмотра.
  • Власти зарегистрировали 3142 семьи, оставшиеся без жилья, для них организовано размещение в убежищах.
МЕХИКО, 27 июн - РИА Новости. Число погибших в результате разрушительных землетрясений в Венесуэле выросло до 1430 человек, более 3,2 тысячи пострадавших получили медицинскую помощь, сообщил спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес.
"На этот час... мы уже насчитали 1430 наших братьев и сестер, которые, к сожалению, погибли. Наши объятия, наши соболезнования - их семьям и близким", - сказал Родригес в ходе очередного брифинга, которое показало национальное ТВ.
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По словам политика, медицинская помощь оказана 3238 пострадавшим. Кроме того, власти зарегистрировали 3142 семьи, оставшиеся без жилья, для них организовано размещение в убежищах, оказывается необходимая помощь.
Родригес сообщил, что медики провели свыше 12 тысяч выездных консультаций в районах бедствия, более 5 тысяч человек получили помощь в пунктах первичного медицинского осмотра.
К международной помощи присоединились новые иностранные медицинские и спасательные группы, а общее число зарубежных спасателей достигло 2242 человек.
В среду у северного побережья Венесуэлы произошли два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 с разницей менее минуты. Наиболее серьезные разрушения зафиксированы в штате Ла-Гуайра и Каракасе. Власти ввели режим чрезвычайного положения, продолжаются поисково-спасательные работы.
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