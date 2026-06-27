В Венесуэле спасатели вытащили из-под завалов 15-летнюю девочку

Краткий пересказ от РИА ИИ Спасатели из Сальвадора вытащили из-под завалов в Венесуэле 15-летнюю Камилу Софию Медину Ривас и ее собаку Шанель.

К ликвидации последствий разрушительных землетрясений в Венесуэле привлечены 861 спасатель из десяти стран, а также специалисты ООН.

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Спасатели Сальвадора, участвующие в поисковых работах в Венесуэле, пострадавшей от землетрясения, вытащили из-под завалов 15-летнюю девочку и ее собаку, сообщил президент страны Найиб Букеле.

"Мы нашли живой Камилу Софию Медину Ривас, девочку 15 лет, которая оказалась в ловушке вместе со своим питомцем на девятом этаже обрушившегося здания", - написал Букеле в соцсети X

В своей публикации политик добавил, что спасателям прошлось проламывать стены, чтобы добраться до подростка. Чуть позже президент Сальвадора опубликовал видео, на котором спасенную девочку несут на носилках в машину скорой помощи.

Букеле также сообщил в соцсети X, что спасатели вытащили из под завалов собаку девочки Шанель. Видео спасения питомца также опубликовано в профиле президента.

Ранее председатель Национальной ассамблеи страны Хорхе Родригес сообщил, что к ликвидации последствий разрушительных землетрясений в Венесуэле привлечен в настоящий момент 861 спасатель из десяти стран, а также специалисты ООН. По словам политика, спасательные команды прибыли из США, Мексики, Сальвадора, Швейцарии, Колумбии, Испании, Эквадора, Чили, Доминиканы и Панамы, к ним присоединилась специализированная поисково-спасательная группа ООН.

В Венесуэле вечером 24 июня произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США, составила 7,2, а второй - 7,5. По последним данным властей Венесуэлы, число погибших возросло до 920. Были разрушены многие жилые дома, повреждены инфраструктура и больницы, закрыт главный аэропорт страны. Наиболее серьезные разрушения после серии мощных землетрясений пришлись на штат Ла-Гуайра, где продолжаются поисково-спасательные работы.