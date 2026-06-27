Рейтинг@Mail.ru
В Венесуэле спасатели вытащили из-под завалов 15-летнюю девочку - РИА Новости, 27.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:17 27.06.2026
В Венесуэле спасатели вытащили из-под завалов 15-летнюю девочку

В Венесуэле спасатели вытащили из-под завалов 15-летнюю девочку и ее собаку

© РИА НовостиПоследствия землетрясения в Ла-Гуайре, Венесуэла
Последствия землетрясения в Ла-Гуайре, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости
Последствия землетрясения в Ла-Гуайре, Венесуэла
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Спасатели из Сальвадора вытащили из-под завалов в Венесуэле 15-летнюю Камилу Софию Медину Ривас и ее собаку Шанель.
  • К ликвидации последствий разрушительных землетрясений в Венесуэле привлечены 861 спасатель из десяти стран, а также специалисты ООН.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Спасатели Сальвадора, участвующие в поисковых работах в Венесуэле, пострадавшей от землетрясения, вытащили из-под завалов 15-летнюю девочку и ее собаку, сообщил президент страны Найиб Букеле.
"Мы нашли живой Камилу Софию Медину Ривас, девочку 15 лет, которая оказалась в ловушке вместе со своим питомцем на девятом этаже обрушившегося здания", - написал Букеле в соцсети X.
Последствия землетрясения в Ла-Гуайре, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
Здание посольства России в Венесуэле не пострадало при землетрясении
26 июня, 21:44
В своей публикации политик добавил, что спасателям прошлось проламывать стены, чтобы добраться до подростка. Чуть позже президент Сальвадора опубликовал видео, на котором спасенную девочку несут на носилках в машину скорой помощи.
Букеле также сообщил в соцсети X, что спасатели вытащили из под завалов собаку девочки Шанель. Видео спасения питомца также опубликовано в профиле президента.
Ранее председатель Национальной ассамблеи страны Хорхе Родригес сообщил, что к ликвидации последствий разрушительных землетрясений в Венесуэле привлечен в настоящий момент 861 спасатель из десяти стран, а также специалисты ООН. По словам политика, спасательные команды прибыли из США, Мексики, Сальвадора, Швейцарии, Колумбии, Испании, Эквадора, Чили, Доминиканы и Панамы, к ним присоединилась специализированная поисково-спасательная группа ООН.
В Венесуэле вечером 24 июня произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США, составила 7,2, а второй - 7,5. По последним данным властей Венесуэлы, число погибших возросло до 920. Были разрушены многие жилые дома, повреждены инфраструктура и больницы, закрыт главный аэропорт страны. Наиболее серьезные разрушения после серии мощных землетрясений пришлись на штат Ла-Гуайра, где продолжаются поисково-спасательные работы.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения. Москва заявила о готовности помочь Каракасу.
Последствия землетрясения в Ла-Гуайре, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
Число погибших при землетрясении в Венесуэле увеличилось
26 июня, 20:33
 
В миреВенесуэлаСальвадорСШАНайиб БукелеХорхе РодригесВладимир ПутинООНЗемлетрясение в Венесуэле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала